Kijk nu: Kiefer Sutherland in een spionnenserie op SkyShowtime en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 14 (2023): Beef en Rabbit Hole.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 14 (2023): Beef en Rabbit Hole

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Beef (Netflix)

Steven Yeun (Minari, The Walking Dead) en Ali Wong (Tuca & Bertie) spelen twee mensen die elkaar ontmoeten tijdens een onvriendelijke interactie in het verkeer. Vanaf dat moment kunnen ze elkaar niet meer loslaten en neemt hun ruzie alles over.

Netflix Netflix, Inc. 8 (13.926.719 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Rabbit Hole (SkyShowtime)

Kiefer Sutherland ken je voornamelijk als agent Jack Bauer uit de spannende serie 24. Nu is de acteur terug in een nieuwe spionnenrol voor de serie Rabbit Hole. Deze keer speelt hij John Weir: een spion die in te huren is door bedrijven. Weir is slim, scherp en windt iedereen om zijn vinger, totdat hij wordt geframed voor een moord.

SkyShowtime SkyShowtime 8 (25.269 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Kelly (Prime Video)

In de allereerste editie van Big Brother was Kelly van der Veer één van de eerste transgender vrouwen waar Nederlanders op televisie kennis mee maakten. Dat resulteerde in een oneindige stroom van negatieve aandacht. In deze documentaire zie je hoe het nu met Kelly gaat en vertelt ze haar kant van het verhaal.

Amazon Prime Video Amazon Mobile LLC 7,8 (3.855.453 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Transatlantic (Netflix)

Van de maker van Netflix-hit Unorthodox komt een nieuwe serie met een waargebeurd verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. Je maakt kennis met met een klein clubje, dat met gevaar voor eigen leven 2000 vluchtelingen uit Frankrijk helpt te ontsnappen, waaronder veel kunstenaars die opgejaagd worden door de nazi’s. Gillian Jacobs (Community) speelt de hoofdrol.

Netflix Netflix, Inc. 8 (13.926.719 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Kees Vliegt Uit (Videoland)

Het beste voor Kees is één van de best bekeken Nederlandse documentaires en nu is er een vervolg. In de originele docu keek je mee in het leven van de autistische Kees Momma, die dankzij de hulp van zijn ouders om kan gaan met alles waar hij zich zorgen over maakt. In dit vervolg is te zien hoe Kees zijn ouderlijk huis verlaat. De documentaire is exclusief bij Videoland te zien.

Videoland RTL Nederland B.V. 8,2 (7.001 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: Spider-Man: Across the Spider-Verse