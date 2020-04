Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse filmtips raden we je naast films ook series, podcasts en meer aan. In onze filmtips van week 14 (2020): Knives Out en Tiger King.

Filmtips week 14 (2020): Knives Out en Tiger King

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serie tips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: Knives Out (Play Films)

In deze waanzinnige film van regisseur Rian Johnson, overlijdt het hoofd van een rijke familie vol bijzondere persoonlijkheden. Een detective (Daniel Craig) wordt opgetrommeld om te onderzoeken wat er is gebeurd. Praktisch iedereen had een reden om de oude man te vermoorden, maar wat is er echt gaande? Knives Out is origineel, grappig en heeft een bomvolle cast met sterke acteurs.

Knives Out check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 11,99 euro en huur je voor 3,99 euro.

2. Kijken: Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (Netflix)

Op sociale media raakt men niet uitgepraat over de opvallende documentaireserie Tiger King. Het wordt hoog tijd dat je er zelf achter komt of die aandacht terecht is. De serie gaat over Joe Exotic, een eigenaar van een park vol grote katachtigen. Hij wordt ervan beschuldigd zijn grootste rivale vermoord te hebben.

Tiger King kijk je op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

3. Dua Lipa – Future Nostalgia

Omdat we allemaal binnen zitten, is er niet veel kans om met elkaar te dansen. Wil je een feestje voor jezelf starten? Zet dan het nieuwe album Future Nostalgia van Dua Lipa op. Dit heerlijke album heeft geen slappe liedjes, want knalt lekker door van begin tot eind.

Luister Future Nostalgia van Dua Lipa op Spotify.

4. Frank & Alzheimer seizoen 2 (YouTube)

Frank van de Lende is terug met een tweede seizoen van zijn YouTube-reeks Frank & Alzheimer voor Alzheimer Nederland. In de eerste aflevering is te zien hoe Frank met zijn vader, die Alzheimer heeft, nog even flink doorfietst. Ook praat hij met twee jongeren die hun vader zien aftakelen. Elke week is er een nieuwe aflevering.

5. Kijken: Howl’s Moving Castle (Netflix)

Er staat weer een nieuwe lading films van Studio Ghibli op Netflix, met als absolute koploper het prachtige Howl’s Moving Castle. Zodra een jonge vrouw door een heks wordt vervloekt en verandert in een oude dame, komt ze een mysterieuze tovenaar tegen die reist in een wandelend kasteel. Geloof ons: dit sprookje moet je gezien hebben.

Howl’s Moving Castle vind je op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

