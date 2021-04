Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 15 (2021): OnlyFans Uncovered en Taylor Swift.

Filmtips week 15 (2021): OnlyFans Uncovered en Taylor Swift

1. This is a Robbery: the World’s Biggest Art Heist (Netflix)

Dertig jaar geleden liepen twee dieven een museum binnen, om daar met circa 500 miljoen dollar aan kunstwerken weer naar buiten te lopen. De zaak is toen niet opgelost, maar nu wordt er opnieuw naar gekeken. Dat gebeurt in een fascinerende documentairereeks die lekker spannend is gemonteerd.

2. OnlyFans Uncovered (Videoland)

OnlyFans klinkt als een goudmijn voor mensen met een goed lichaam. Even wat spannende foto’s of video’s maken en geld verdienen. De docu OnlyFans Uncovered op Videoland laat de andere kant zien: hoeveel werk er in gaat zitten, waar de grenzen liggen en meer. Acht Nederlandse makers worden gevolgd en leggen uit waarom zij doen wat zij doen.

3. Them (Prime Video)

Tussen 1916 en 1970 vond The Great Migration plaats, waarbij zwarte gezinnen van het landelijke zuiden in de Verenigde Staten verhuisde naar de meer stedelijke gebieden. In Them wordt zo’n gezin gevolgd, dat intrek neemt in een overweldigend witte buurt. Daar moeten ze niet alleen omgaan met de racistische buurtgenoten, maar ook bovennatuurlijke verschrikkingen.

4. Taylor Swift – Fearless (Taylor’s Version)

Taylor Swift neemt haar oude muziek opnieuw op en dat is niet voor niets. De rechten voor haar muziek liggen namelijk in handen van iemand waar ze niet goed mee door een deur kan. Om de muziek weer volledig in eigen bezit te krijgen, neemt ze de bekende albums opnieuw op.

Op Spotify herken je de nieuwe muziek doordat er achter elk nummer ‘Taylor’s Version’ staat. Fearless is het eerste album dat op deze manier opnieuw wordt uitgebracht.

Luister Fearless (Taylor’s Version) van Taylor Swift op Spotify.

5. Supergirl seizoen 6 (Netflix)

In de Arrowverse, de overkoepelende benaming voor een reeks DC-superheldenseries met onder andere The Flash en Arrow, komt weer een serie ten einde. Dit is het allerlaatste seizoen voor Supergirl. Het seizoen barst de strijd tussen Supergirl en Lex Luthor echt los, maar als Supergirl naar de Phantom Zone wordt gestuurd moeten haar vrienden alles op alles zetten om haar weer terug te krijgen.

