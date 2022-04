Waarom je Tokyo Vice op HBO Max moet kijken en nog 4 kijktips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 15 (2022): Tokyo Vice en Dirty Lines.

Filmtips week 15 (2022): Tokyo Vice en Dirty Lines

1. Tokyo Vice (HBO Max)

Op HBO Max kijk je nu naar Tokyo Vice. In deze nieuwe serie volg je een jonge, Westerse journalist (gespeeld door Ansel Elgort) die niets liever wil dan misdaadjournalist worden in Tokyo. Dat valt niet mee als buitenstaander. Bij de krant kan hij niet goed tegen de strikte regeltjes en wil hij juist achter de echte verhalen aan. Dat brengt hem steeds dichterbij de Yakuza.

De eerste aflevering is geregisseerd door Michael Mann, die je waarschijnlijk wel kent als de regisseur van onder andere de films Heat en Collateral. Alleen daarom is de serie al de moeite waard. En als je die aflevering eenmaal gezien hebt, kijk je vanzelf door.

2. Dirty Lines (Netflix)

Ook zeer de moeite waard is de nieuwe Nederlandse Netflix Original Dirty Lines. In deze serie ga je terug naar het Amsterdam van de jaren tachtig, toen house en xtc opmars maakten in het Nederlandse uitgaansleven.

Daar ontmoetten we psychologiestudente Marly die nodig geld nodig heeft, en dan terecht komt bij een startup die begint met een sekslijn. Het resultaat is een superleuke serie, vol met herkenbare dingen uit die tijd.

3. De Kraak (Prime Video)

Uit België komt de nieuwe spannende serie De Kraak. Hierin volg je de jonge hacker Jeremy Peeters, die betrokken raakt bij een groepje oplichters die hem willen gebruiken om een grote, internationale bank te kraken. Daar heeft Peeters wel oren naar, want zijn moeder zit diep in de schulden.

4. Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off (HBO Max)

Of je nou iets met skaten hebt of niet: je kent de naam Tony Hawk waarschijnlijk wel. Hawk is inmiddels de 50 gepasseerd, maar dat houdt hem niet tegen om door te skaten.

Deze documentaire neemt een duik in het leven van Hawk, met een focus op zijn glansrijke carrière en de talloze skaters die hij heeft geïnspireerd.

5. Scream (Google)

Ghostface keert terug. Weer zet iemand het iconische masker op om er op los te moorden. Sidney Prescott, Dewey Riley en Gale Weathers zijn terug, om een nieuwe cast aan mogelijke slachtoffers en daders bij te staan.

Zoals altijd steekt de film de draak met zijn eigen genre. Deze keer zijn reboots de sjaak. De film is onder andere bij Google te koop voor 16,99 euro en op een later moment waarschijnlijk ook te huur.

Trailer van de week: Stranger Things seizoen 4