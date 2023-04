Kijk nu: Emily Blunt in westernserie The English en nog 4 kijktips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 15 (2023): The English en Rennervations.

Filmtips week 15 (2023): The English en Rennervations

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. The English (Disney Plus)

Lady Cornelia Locke (Emily Blunt) is een rijke, Britse dame die naar de Verenigde Staten reist, op zoek naar wraak voor haar overleden kind. Daar komt ze terecht in het zeer wilde westen van 1890.

Al snel stuit deze nieuwkomer tegen een oorspronkelijke bewoner op die heeft gediend in het leger, maar nu vanwege racistische cowboys verschrikkelijk wordt behandeld. Samen gaan ze op pad om hun doelen te bereiken. Deze waanzinnige miniserie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de BBC en Prime Video, maar staat in Nederland op Disney Plus.

2. The Marvelous Mrs. Maisel seizoen 5 (Prime Video)

We moeten afscheid nemen van de vlotte dialogen en uitbundige sets uit The Marvelous Mrs. Maisel, want dit nieuwe vijfde seizoen is de laatste. De weg naar de top kan soms frustrerend zijn voor komiek Midge Maisel, maar ze laat zich door niets of niemand tegenhouden.

3. Rennervations (Disney Plus)

Jeremy Renner ken je als Hawkeye in de Marvel Cinematic Universe, maar de acteur is ook best handig. Dat talent neemt hij mee in de nieuwe show Rennervations. Hierin heeft Renner een hoop oude bussen en trucks gekocht, die hij samen met een team renoveert om wereldwijd gemeenschappen in nood te helpen.

4. Make Up Your Mind (Videoland/NL Ziet)

In de Nederlandse show Make Up You Mind worden bekende Nederlanders voor één avond veranderd in drag queens. Daarvoor stappen ze in hoge hakken en krijgen ze via make-up een geheel nieuw gezicht.

Het is aan teams onder leiding van NikkieTutorials en Fred van Leer om te raden welke BN-ers er onder de pruik staan. Make Up You Mind is een verrassend sterk programma, dat met een hoop kennis en liefde voor drag is gemaakt.

5. Grease: The Rise of the Pink Ladies (SkyShowtime)

Elk succesvol merk moet inmiddels een franchise worden en deze keer krijgt Grease een eigen serie. De musicalserie is een prequel op de klassieker met John Travolta en Olivia Newton John. Het verhaal gaat over vier studenten die geen aansluiting vinden bij de populaire kliekjes en daarom zelf een begeerlijke groep starten: de Pink Ladies.

