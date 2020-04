Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse filmtips raden we je naast films ook series, podcasts en meer aan. In onze filmtips van week 15 (2020): Tales From the Loop en Quibi.

Filmtips week 15 (2020): Tales From the Loop en Quibi

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serie tips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: Tales From the Loop seizoen 1 (Amazon Prime Video)

Wellicht ben je bekend met de kunst van Simon Stålenhag, die rustige landelijkheid combineert met elementen van science-fiction. Deze nieuwe serie is gebaseerd op deze wereld, met acht verhalen over hoe het leven op het platteland te maken heeft met een mysterieuze machine. De show gaat met name over hoe het normale leven voortgaat, terwijl het bijzondere net buiten bereik blijft. Een mooie serie met een rustig tempo.

Vind Tales From the Loop op Prime Video van Amazon. De app vind je via onderstaande link in de Play Store.

→ Download Prime Video in de Play Store (gratis)

2. Kijken: Quibi

Deze tip is niet voor Chromecasts bedoeld, want Quibi kijk je enkel op je smartphone. Het is een nieuwe streamingdienst, met afleveringen die maximaal tien minuten duren.

Check onder andere de serie Survive met Sophie Turner, die een suïcidale vrouw speelt die moet zien te overleven na een vliegtuigongeluk. En Most Dangerous Game met Christoph Waltz en Liam Hemsworth, over een jonge vader die de meest gevaarlijke dingen doet om zijn behandeling voor kanker te betalen.

Quibi kun je de eerste negentig dagen gratis proberen. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Quibi in de Play Store (gratis)

3. Kijken: Penoza: The Final Chapter

Na vijf seizoenen Penoza is het tijd om het verhaal af te sluiten. Dat gebeurt met de film Penoza: The Final Chapter. Carmen van Walraven duikt op in Canada, twee jaar nadat ze dood zou zijn gegaan. Natuurlijk is de wederopstanding van de Zwarte Weduwe groot nieuws en komt de Mexicaanse onderwereld al snel achter Carmen en haar familie aan. Een spannende afsluiter.

Penoza: The Final Chapter check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 8,99 euro en huur je voor 2,99 euro.

→ Download Google Play Films in de Play Store (gratis)

4. Kijken: Nailed It! seizoen 4 (Netflix)

Nailed It! is terug met een vierde seizoen. Het concept is onveranderd gebleven: amateurbakkers die niet kunnen bakken, moeten hun best doen om mooie koekjes en taarten na te maken. De minst slechte bakker gaat naar huis met het geld. De serie wordt gedragen door komiek Nicole Byer en dat is dit seizoen niet anders. Haar oneindige energie sleept je van aflevering naar aflevering.

Nailed It! vind je op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

5. Lil Kleine – Jongen van de Straat

Na uitstel is geen afstel gekomen, want het nieuwe album van Lil Kleine is nu te luisteren. Het was het wachten waard, want Jongen van de Straat heeft maar liefst 22 tracks. Daarin werkt de rapper onder andere samen met Ronnie Flex en Frenna.

Luister Jongen van de Straat van Lil Kleine op Spotify.

→ Download Spotify in de Play Store (gratis)

