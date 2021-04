Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 16 (2021): The Circle en The Nevers.

Filmtips week 16 (2021): The Circle en The Nevers

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. The Circle season 2 (Netflix)

The Circle is terug! In deze realityserie worden kandidaten in losse appartementen geplaatst. Ze kunnen alleen met elkaar communiceren via het verzonnen sociale netwerk: The Circle. Dat betekent dat het heel makkelijk is om jezelf voor te doen als iemand anders.

Elke ronde moeten de kandidaten iemand wegstemmen. De meest populaire persoon blijft over en wint het geldbedrag. Heb je de meeste kans als iemand die compleet oprecht en zichzelf is, of als je net doet alsof je een bekende popster bent?

2. Snelle: Zonder jas naar buiten (Netflix)

Je zou maar de eerste Nederlandse popartiest met een eigen documentaire op Netflix zijn. Dat is toch net een stukje stoerder dan de docu van Nick & Simon op Prime Video. De eer is aan Snelle. In de documentaire krijg je een kijkje in de carrière van de artiest en het leven van de jongen er achter: Lars.

3. The Nevers (Ziggo)

Joss Whedon (Buffy the Vampire Slayer, Angel, The Avengers) heeft een nieuwe HBO-serie. Tenminste, hij is er aan begonnen en inmiddels heeft iemand anders het overgenomen. Whedon stelt zelf dat het door de pandemie te zwaar was om zo’n project te draaien, maar waarschijnlijk heeft het ook te maken met de beschuldigingen over wangedrag richting Whedon rond zijn andere projecten.

De serie zelf gaat over een groepje Victoriaanse vrouwen met bijzondere krachten. Die krachten hebben ze nodig om het kwaad te bestrijden. Met elke week een nieuwe aflevering op Ziggo Movies & Series XL.

4. Mag ik je tieten zien? (NPO)

Tatum Dagelet maakte in 2017 de driedelige reeks Mag ik je tieten zien?, over wat er kan gebeuren als pikante foto’s van jonge mensen worden verspreid. De reeks wordt nu opnieuw uitgezonden en is nog altijd actueel. De afleveringen gaan over sexting, shaming en sextortion. Verplichte kost voor ouders die moeite hebben met de rol van de smartphone in het leven van hun kinderen, maar vooral ook jongeren om bewustzijn te creëren.

5. Deventer Mediazaak (podcast)

De afgelopen weken heb je vast wel eens van de nieuwe podcast Deventer Mediazaak gehoord, want het is het gesprek van de dag. In deze podcast van NPO Radio 1 is te horen hoe de Deventer moordzaak in een mediazaak verandert en feit en fictie steeds moeilijker van elkaar te onderscheiden werden.

