Kijk nu: Laatste seizoen van Barry op HBO Max en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 16 (2023): The Diplomat en Barry.

Filmtips week 16 (2023): The Diplomat en Barry

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. The Diplomat (Netflix)

De nieuwe Netflix-serie The Diplomat komt van één van de breinen achter de series Homeland en The West Wing. Je volgt Kate Wyler (Keri Russell), een diplomaat die de ambassadeur van de Verenigde Staten voor het Verenigd Koninkrijk wordt temidden van een internationale crisis. Haar werk wordt bemoeilijkt door haar bemoeizuchtige echtgenoot die al eerder ambassadeur was.

2. Barry seizoen 4 (HBO Max)

Niet alleen Succession is bezig met zijn afscheid, maar ook Barry sluit af met zijn vierde en laatste seizoen. In deze serie maak je kennis met de depressieve huurmoordenaar Barry (Bill Hader), die per ongeluk terechtkomt bij een lokaal theatergezelschap en daar zijn nieuwe roeping vindt: acteur worden. Dat is alleen verrekte lastig als je verleden je op de hielen zit.

3. Nope (SkyShowtime)

Jazeker wel. De film Nope staat eindelijk op SkyShowtime. In deze film volg je enkele paardentrainers die iets vreemds in de lucht zien hangen. Moeten ze daar bang van worden, of valt er misschien geld mee te verdienen? De spannende film is geregisseerd door Jordan Peele (Us, Get Out), met onder andere Daniel Kaluuya, Keke Palmer en Steven Yeun.

4. How I Met Your Father seizoen 2 (Disney Plus)

De zoektocht naar de liefde gaat voor een vriendengroep in New York verder in deze spin-off van How I Met Your Mother. Hoofdpersonage Sophie, gespeeld door Hilary Duff, vertelt in de toekomst aan haar zoon hoe ze haar vader heeft ontmoet. Uiteraard gaat daar een heel verhaal vol avonturen aan vooraf.

5. Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always (Netflix)

Het is alweer dertig jaar geleden dat de eerste aflevering van Mighty Morphin Power Rangers werd uitgezonden. De serie ging over een groepje tieners die tegen het kwaad strijdt. Nu zijn de acteurs terug voor een reünie, compleet in de oude stijl. Once & Always gaat onder andere over verlies, omdat één van de acteurs helaas is overleden.

