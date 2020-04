Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse filmtips raden we je naast films ook series, podcasts en meer aan. In onze filmtips van week 16 (2020): Star Wars, Jumanji en Birds of Prey.

Filmtips week 16 (2020): Star Wars en Birds of Prey

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serie tips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: Star Wars: The Rise of Skywalker (Play Films)

Het is het einde van een tijdperk! The Rise of the Skywalker sluit na negen films het Skywalker-verhaal af. De film krijgt veel kritiek, maar iedere Star Wars-fan moet natuurlijk zien hoe het allemaal eindigt. De film volgt Rey, Finn en Poe weer, als ze strijden tegen Kylo Ren en de terugkeer van een nog veel groter kwaad.

Star Wars: The Rise of Skywalker check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 13,99 euro en is op een later moment ook te huur.

→ Download Google Play Films in de Play Store (gratis)

2. Kijken: Birds of Prey (Play Films)

Eigenlijk heet deze film ‘Bird of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn’, maar laten we niet te gek doen. De Joker heeft het uitgemaakt met Harley Quinn, waarna ze haar leven weer op rolletjes moet zien te krijgen terwijl ze aan alle kanten wordt aangevallen. Gelukkig krijgt ze hulp van drie andere topvrouwen. Het resultaat is een kleurrijke en leuke film, zoals je het Batman-universum nog nooit hebt gezien.

Birds of Prey check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 11,99 euro en huur je voor 4,99 euro.

→ Download Google Play Films in de Play Store (gratis)

3. Kijken: Jumani: The Next Level

Jumanji: Welcome to the Jungle was een verrassend vermakelijke reboot van de oude Jumanji-film met Robin Williams. Deze keer werden vier jongeren in een videogame gezogen, waar ze hun doel moeten bereiken om weer in de normale wereld terecht te komen. Nu zijn ze terug, maar niet allemaal als hetzelfde personage. Dat geeft weer een hele andere draai aan het concept en bovenal veel humor en avontuur.

Jumanji: The Next Level check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 13,99 euro en is op een later moment ook te huur.

→ Download Google Play Films in de Play Store (gratis)

4. Kijken: The Circle Game (Netflix)

De fantastische realityserie The Circle is nu in Frankrijk beland. The Circle Game (of The Circle France) speelt zich nog steeds af in hetzelfde gebouw, maar dan met Franse deelnemers. Iedereen heeft in deze wedstrijd een eigen appartementje en ze communiceren enkel met elkaar via het sociale netwerk Circle.

Regelmatig moeten ze iemand wegstemmen. In deze reeks onder andere twee oude vrouwen die doen alsof ze een jongen zijn. Hoe lang houden ze dat vol?

The Circle Game kijk je op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

5. Kijken: The L Word: Generation Q – seizoen 1 (Videoland)

De televisieserie The L Word liep van 2004 tot 2009 en was belangrijk, omdat de show ging om een groep lesbische vrouwen. Dat zag je toen niet vaak op televisie en nu eigenlijk nog steeds niet. Daarom is de serie nu terug als The L World: Generation Q, met acteurs van de originele show en nieuwe personages die de cast wat diverser moeten maken. Generation Q is wel alleen de moeite waard als je het origineel ook kent.

Het hele seizoen van The L Word: Generation Q kijk je via Videoland. De app vind je via onderstaande link in de Play Store.

→ Download Videoland in de Play Store (gratis)

