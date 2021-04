Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 17 (2021): Shadow and Bone en Stowaway.

Filmtips week 17 (2021): Shadow and Bone en Stowaway

1. Shadow and Bone seizoen 1 (Netflix)

De nieuwste grote fantasyserie van Netflix is hier: Shadow and Bone. De serie is gebaseerd op de gelijknamige boeken en wordt hier en daar al de volgende Game of Thrones of Harry Potter genoemd, met een uitgebreide fantasiewereld om je als kijker in te verliezen.

Je volgt hierin de kaartenmaker Alina Starkov, die een bijzondere kracht bezit. Ze kan het licht laten schijnen en daarmee vechten tegen de monsters uit een schaduwgebied. De serie zit uitstekend in elkaar en we kijken uit naar nog veel seizoenen.

2. Pak de Macht (NPO)

Tim Hofman, nu vooral bekend door zijn serie BOOS, heeft iets nieuws: Pak de Macht. In deze zesdelige reeks bespreekt Hofman machtsstructuren. Om eens de overkoepelende problemen aan te wijzen die hij tijdens de opnames voor BOOS tegenkomt. Zo zet Hofman in de eerste aflevering zijn vizier op China en in de tweede aflevering de schuldenindustrie. Zowel interessant als vermakelijk.

3. Stowaway (Netflix)

Een tweejarige missie naar Mars wordt verstoord als de kleine bemanning een achtergebleven technicus vindt. Het team moet moeilijke keuzes maken, want hebben ze wel genoeg voedsel en zuurstof om hun missie te behalen als ze plots met z’n vieren zijn? Een spannende film, met bekende namen als Toni Colette, Anna Kendrick en Daniel Dae Kim.

4. Life in Color (Netflix)

David Attenborough gaat onverstoord door met het maken van natuurdocumentaires. In de serie Life in Color op Netflix draait alles om kleur. Bijzonder is dat de makers niet alleen de bekende kleurrijke dieren laten zien, maar er met speciale cameratechnieken ook kleuren worden getoond die we normaal met het menselijk oog niet waarnemen.

5. Mare of Easttown (Ziggo)

Voor liefhebbers van duistere detectiveseries, is er nu Mare of Easttown. Kate Winslet schittert in de hoofdrol als Mare Sheehan, een rechercheur met tassen aan persoonlijke bagage. Een oude zaak en een nieuw slachtoffer lijken met elkaar verbonden zijn, dus moet Mare op onderzoek in het kleine stadje waar iedereen elkaar kent.

Trailer van de week: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Vanaf nu kiezen we ook elke week een toffe trailer uit van iets dat je in de toekomst kunt kijken. Met deze week de nieuwe Marvel-superheldenfilm Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

