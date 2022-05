Kijk nu: Nieuwe serie van de mensen achter The Wire en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 17 (2022): We Own This City en Barry.

Filmtips week 17 (2022): We Own This City

1. We Own This City (HBO Max)

The Wire is volgens velen een van de beste series ooit gemaakt. Nu keert maker David Simon terug naar Baltimore waar The Wire zich afspeelde, voor We Own This City. De zesdelige serie gaat over het corrupte politiesysteem daar. Vanuit verschillende standpunten wordt duidelijk dat het onmogelijk lijkt om hier wat tegen te doen. Met in de hoofdrol Jon Bernthal (The Punisher, The Walking Dead) als een hele slechte politieagent.

2. The Dropout (Disney Plus)

In de podcast The Dropout werd ondernemer Elizabeth Holmes gevolgd. Een vrouw die ooit de volgende Steve Jobs werd genoemd, die al haar miljarden opeens verloor. Dit fascinerende verhaal is nu als een heerlijke serie te kijken op Disney Plus, met onder andere Amanda Seyfried, Stephen Fry en William H. Macy.

3. Barry seizoen 3 (HBO Max)

Wekelijks kun je nu naar een nieuwe aflevering kijken van Barry. Bill Hader speelt in deze serie de depressieve huurmoordenaar Barry. Zodra hij een acteur moet vermoorden, vindt hij een nieuwe passie in het theater. Natuurlijk blijft zijn criminele verleden hem wel achtervolgen.

4. Heartstopper (Netflix)

Charlie moet op school plots naast rugbyspeler Nick zitten, maar dat vindt hij helemaal niet erg. Tussen de twee ontstaat al snel een vriendschap, maar er zit nog meer achter. De nieuwe serie is gebaseerd op een webstrip over twee verliefde schooljongens. Vrolijk, lief en met zes afleveringen van een half uur helaas zo weer voorbij.

5. It’s Always Sunny in Philadelphia (Disney Plus)

Je kunt nu naar maar liefst 14 seizoenen van de hilarische serie Always Sunny in Philadelphia kijken. De serie volgt een groepje mafketels die een Ierse pub in Philadelphia runt. Mogen ze elkaar nou wel of niet? Hoe dan ook komen ze elke aflevering in de meest bizarre situaties terecht.

