Kijk nu: Non versus kunstmatige intelligentie in Mrs. Davis en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 17 (2023): Mrs. Davis en Citadel.

Filmtips week 17 (2023): Mrs. Davis en Citadel

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Mrs. Davis (HBO Max)

Een kunstmatige intelligentie heeft de volledige mensheid in haar greep. Het is aan een non om deze Mrs. Davis te stoppen. Dit is een absurdistische, heerlijke serie met in de hoofdrol Betty Gilpin (Glow) en achter de schermen Damon Lindelof (Watchmen, Lost).

2. Citadel (Prime Video)

Citadel is een grootse spionageserie met Richard Madden en Priyanka Chopra Jonas in de hoofdrollen. Ze spelen geheim agenten die hun afgepakte geheugen weer terugkrijgen. Het eerste seizoen heeft zes afleveringen, maar een tweede seizoen en verschillende spin-offs gemaakt in andere landen zijn al door Amazon bevestigd.

Sweet Tooth seizoen 2 (Netflix)

Eindelijk kunnen we naar het tweede seizoen van Sweet Tooth kijken. In deze serie worden hybride kinderen geboren die half dier zijn, terwijl een virus een groot deel van de mensheid uitroeit.

Die onschuldige kinderen krijgen daar vervolgens de schuld van. Sweet Tooth is zo’n hybride jongen die lang afgeschermd met zijn vader heeft gewoond, maar nu de wijde wereld in trekt.

Peter Pan & Wendy (Disney Plus)

Op Disney Plus kijk je naar een nieuwe versie van Peter Pan, het verhaal over een vliegende knul uit het magische Neverland die nooit oud wordt. Zodra hij het meisje Wendy en haar broers meeneemt, start een groots avontuur. De film is geregisseerd door David Lowery (The Green Knight) en heeft onder andere Jude Law in de rol van Captain Hook.

Dead Ringers (Prime Video)

Rachel Weisz (The Mummy, Black Widow) speelt in deze intense serie een tweeling met compleet verschillende persoonlijkheden. Deze artsen zijn gespecialiseerd in bevallingen en zoeken de ethische grenzen in hun vakgebied regelmatig op. De serie wordt vooral gedragen door Weisz, die het zelfs overtuigend speelt als de personages zich voordoen als elkaar.

