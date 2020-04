Streamingtips week 17: Goed nieuws voor twaalf knappe mensen

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse filmtips raden we je naast films ook series, podcasts en meer aan. In onze filmtips van week 17 (2020): Sonic, De Twaalf en Too Hot to Handle.

Filmtips week 17 (2020): Sonic is Too Hot to Handle

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serie tips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. De Twaalf (Netflix)

Schooldirectrice Frie Palmers wordt verdacht van het vermoorden van haar beste vriendin en dochtertje. Voor de rechtszaak worden twaalf burgers opgeroepen om te dienen als jury. Zij beslissen uiteindelijk of Frie schuldig is of niet. In de afleveringen wordt steeds meer duidelijk over het leven van de juryleden en hun band met de zaak. Een hele spannende en goed geacteerde serie uit België.

De Twaalf kijk je op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

2. Too Hot to Handle (Netflix)

In deze nieuwe realityshow van Netflix wordt een groep knappe mensen op een eiland gezet. Deze kandidaten zijn uitgekozen, omdat ze stuk voor stuk geen relatie kunnen vasthouden en van de ene naar de andere scharrel bewegen.

De hormonen vliegen daarom al snel in het rond, maar dan komt de twist: het is voor de kandidaten verboden om te zoenen, te kussen en zelfs te masturberen. Anders wordt er geld afgehaald van het uiteindelijk te winnen bedrag. Is er daardoor kans op een diepere connectie?

Too Hot to Handle kijk je op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

3. Sonic (Play Films)

De nieuwe Sonic-film heeft nogal wat voeten in aarde. Bij de eerste trailer viel men namelijk massaal over het vreemde design van de bekende blauwe egel. Daarom is de studio aan de slag gegaan om Sonic meer herkenbaar te maken. Is dat goed gelukt? Dat kun je nu checken door de film te kijken, waarin Sonic terecht komt op Aarde waar hij moet strijden tegen dr. Robotnik (gespeeld door Jim Carrey).

Sonic check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 13,99 euro (aanbieding) en is op een later moment ook te huur.

4. 100 dagen voor de klas (NPO)

Tim den Besten en Nicolaas Veul proberen een nieuw experiment: ze gaan honderd dagen voor de klas staan. Ze denken het wel te kunnen, maar uiteraard is de praktijk heel anders. Het resultaat is een toffe blik in het leraarschap. Dat het zwaarder is dan je mogelijk verwacht, maar ook heel mooi kan zijn.

Je vindt 100 dagen voor de klas via deze link op NPO, of in de NPO-app die je via onderstaande link in de Play Store downloadt.

5. Some Good News (YouTube)

Niet alleen hosts van dagelijkse talkshows zitten thuis, maar ook acteurs weten van gekheid niet meer wat ze moeten doen. John Krasinski (Jim uit The Office) besloot daarom een YouTube-show te starten: Some Good News. Zoals de naam al verklapt, bieden de afleveringen puur goed nieuws als alternatief voor de ellende in de wereld. De kwaliteit van zijn shows gaat snel omhoog en allerlei bekende sterren doen mee.

