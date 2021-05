Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 18 (2021): The Mitchells vs. The Machines en Star Wars.

Filmtips week 18 (2021): The Mitchells vs. The Machines

1. The Mitchells vs. The Machines (Netflix)

Deze heerlijke nieuwe animatiefilm van Netflix gaat over een gezin dat moeite heeft om van achter hun smartphones en laptops vandaan te komen voor persoonlijk contact met elkaar. En dan barst de robotapocalypse ook nog eens los.

Als de mensheid gevangen wordt genomen, behalve de familie Mitchell, moeten ze samenwerken om de aarde te redden. Met onder andere een aantal heerlijke sneren naar de praktijken van Facebook en Google.

2. Star Wars: The Bad Batch (Disney Plus)

Op 4 mei is het Star Wars-dag, omdat ‘May the 4th’ wel heel erg klinkt als ‘may the force’. Disney gebruikt die dag om een nieuwe Star Wars-serie te lanceren: The Bad Batch. Deze animatieshow gaat over een groepje experimentele kloonsoldaten met elk een eigen talent. Ze zoeken hun eigen weg na Order 66.

3. The Handmaid’s Tale seizoen 4 (Videoland)

The Handmaid’s Tale is terug voor een vierde seizoen. Deze duistere serie speelt zich af in de nabije toekomst. Fundamentalistische christenen hebben in de Verenigde Staten een eigen republiek opgericht, waar vruchtbare vrouwen door machtige koppels worden verkracht om kinderen te krijgen.

Aan het eind van het derde seizoen zagen we hoe June besloot om in Gilead te blijven om haar dochter Hannah te redden. Dit seizoen is June uit op wraak, maar neemt ze niet teveel gevaar in haar missie?

4. Nomadland (Disney Plus)

De film Nomadland ging er maar liefst vandoor met drie Oscars, waaronder voor beste film van het jaar en beste actrice (Frances McDormand). De film gaat over een vrouw die alles heeft verloren en dan langs het Amerikaanse westen gaat reizen en leeft vanuit haar busje. Disney heeft de rechten gekocht, dus deze topfilm kijk je nu gewoon op Disney Plus.

5. Tom Clancy’s Without Remorse (Prime Video)

Michael B. Jordan speelt in deze film CIA-agent John Kelly. Na een gevaarlijke missie willen de Russen wraak nemen op het team van Kelly. Nadat zijn vrouw en ongeboren kind worden vermoord, besluit hij het heft in eigen handen te nemen. Hij moet wel, want de CIA probeert alles in de doofpot te stoppen. De film is een beetje voorspelbaar, maar alsnog erg vermakelijk.

Trailer van de week: Pixar’s Luca

De zomer komt er aan, ook bij Pixar.

