Kijktips: Jackass Forever en de laatste afleveringen van Grace and Frankie

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 18 (2022): Grace and Frankie en Jackass Forever.

Filmtips week 18 (2022): Grace and Frankie en Jackass Forever

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Grace and Frankie seizoen 7B (Netflix)

Toen het laatste seizoen van komedieserie Grace and Frankie werd opgenomen, werd de boel stilgelegd door het coronavirus. Niet gek, want de hoofdrolspelers zijn allemaal ouder dan tachtig jaar. De afleveringen die al op film stonden werden vorige zomer beschikbaar gemaakt. Nu kun je naar de laatste sloot afleveringen van deze serie kijken, over twee zeer verschillende vrouwen wiens mannen er met elkaar vandoor zijn gegaan.

2. Undone seizoen 2 (Prime Video)

Het eerste seizoen van Undone viel op door de bijzondere animatiestijl. De serie ging over een jonge vrouw die er na een auto-ongeluk achter komt dat ze de tijd niet meer lineair hoeft te beleven. In het tweede seizoen worden dingen alleen maar vreemder en draait het veel meer over de hele familie. De vrouw reist steeds verder terug in de tijd om alles op te lossen.

3. Jackass Forever (Play Films)

De heren van Jackass zijn een stukje ouder geworden, maar dat houdt ze niet tegen om weer een hele hoop domme stunts uit te voeren. Met fietsen over elkaar heen rijden, uit een kanon geschoten worden, gebeten worden door enorme spinnen en een hoop onderbroekenlol. Hopelijk is het nu echt de laatste film, want hun lichamen zijn niet meer zo flexibel als ze ooit waren.

4. Temptation Island: Love or Leave (Videoland)

Vier koppels gaan een ultieme relatietest aan. In de Dominicaanse Republiek gaan ze los van elkaar op vakantie en krijgen ze met een hoop verleiding te maken. Daar moeten ze er achter komen of ze samen verder willen.

5. Finding Magic Mike (HBO Max)

In deze realityserie wordt er een groep doodnormale mannen geholpen om te zien of ze wat ‘magie’ terug kunnen krijgen. De realityserie is gebaseerd op de Magic Mike-films over mannelijke strippers, maar is een stuk minder plat dan het bronmateriaal. Het gaat niet over gespierde mannen die over de grond rollen, maar over kwetsbaarheid, mannelijkheid en zelfverzekerdheid. De eerste aflevering kijk je alvast hieronder.

Trailer van de week: GoT – House of the Dragon