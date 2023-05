Kijk nu: De eerste spin-off van Bridgerton en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 18 (2023): Queen Charlotte en White House Plumbers.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 18 (2023): Queen Charlotte en White House Plumbers

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. White House Plumbers (HBO Max)

White House Plumbers vertelt op komische wijze een andere kant van het welbekende Watergate-schandaal. De show is gemaakt door de mensen achter topserie Veep. Woody Harrelson en Justin Theroux spelen twee heren die er alles aan doen om president Nixen te beschermen, maar daar op hilarische wijze in falen.

HBO Max: Stream films en TV WarnerMedia Global Digital Services, LLC 6 (570.021 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. 1985 (NPO Start)

Dramaserie 1985 vertelt een verhaal uit de Belgische geschiedenis, over aanslagen gepleegd door de Bende van Nijvel. Je volgt dit verhaal via een paar jongeren dat traint voor de rijkswacht en een paar jongeren dat rechten gaat studeren. De serie is nu al te kijken met een NPO Plus-abonnement en vanaf 11 mei ook wekelijks op NPO 3 te zien.

NPO NPO 4,8 (30.708 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Queen Charlotte: A Bridgerton Story (Netflix)

Bridgerton is een enorm succes voor Netflix, dus het is niet verwonderlijk dat er ook spin-offs zouden verschijnen. Queen Charlotte is de eerste. In deze miniserie leer je meer over de jeugd van deze koningin en haar verboden liefde.

Netflix Netflix, Inc. 7,8 (14.033.117 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Mia & Dion, Missie Songfestival (NPO Start)

Het Eurovisie Songfestival gaat volgende week weer van start. In Liverpool zullen Mia Nicolai en Dion Cooper voor Nederland het nummer Burning Daylight zingen. De afgelopen maanden is er een hoop te doen geweest rond dit optreden. In deze documentaire krijg je mee hoe dat er achter de schermen aan toe ging en wat al die kritiek doet met deze jonge zangers.

NPO NPO 4,8 (30.708 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. A Small Light (Disney Plus)

Deze dramaserie vertelt het waargebeurde verhaal van Miep Gies, de secretaresse van Otto Frank. Miep en haar man beschermden de familie Frank en anderen van de nazi’s. Met onder andere Liev Schrieber in de cast.

Disney+ Disney 8,4 (2.890.092 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: Dune: Part Two