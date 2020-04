Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse filmtips raden we je naast films ook series, podcasts en meer aan. In onze filmtips van week 18 (2020): Extraction en Jojo Rabbit.

Filmtips week 18 (2020): Extraction en Jojo Rabbit

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serie tips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. The Midnight Gospel (Netflix)

Deze animatieserie is iets compleet unieks. The Midnight Gospel combineert het idee van een podcast met de wilde animaties van Pendleton Ward (Adventure Time). Het hoofdpersonage stapt elke aflevering in een universumsimulator, om in een vreemde wereld met iemand een filosofisch gesprek te voeren over het leven, de dood, geestverruimende middelen en meer. Een aflevering kijken voelt alsof je zelf een trip hebt.

The Midnight Gospel kijk je op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

2. Doom Patrol (Prime Video)

Doom Patrol is een superheldenteam zoals je nog nooit hebt gezien. Deze superhelden hebben geen pakjes en praktische superkrachten en al helemaal geen zin om de wereld te redden. Toch is het niet anders.

Deze originele serie is één van de beste superheldenshows die er is. Met onder andere Timothy Dalton, Brendan Fraser en Alan Tudyk. En let ook even op Diane Guerrero, die een personage speelt met 64 persoonlijkheden die elk een eigen superkracht hebben.

Doom Patrol kijk je op Prime Video. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Prime Video in de Play Store (gratis)

3. Extraction (Netflix)

Extraction is een keiharde, maar ook goede actiefilm met Chris Hemsworth in de hoofdrol. Hij speelt Tyler Rake, die de tienerzoon van een drugsbaron moet zien te redden. Het blijkt echter een val te zijn, waardoor Rake zich een weg door een hele hoop slechteriken moet vechten. Er is extra aandacht gegaan naar de vele actiescènes, want die zien er uitstekend uit. En net als in bijvoorbeeld de John Wick-films, telt elke kogel.

Extraction kijk je op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

4. Jojo Rabbit (Play Films)

Ben je nog geen fan van Taika Waititi? Dan wordt dat hoog tijd. Dit uitzonderlijke talent ken je mogelijk van Thor Ragnarok, die hij heeft geregisseerd terwijl hij ook de rol van Korg speelt. Maar hij heeft nog veel meer tofs gemaakt.

Zoals de nieuwe film Jojo Rabbit. Jojo is een Duits jochie die erachter komt dat zijn moeder een Joods meisje op zolder verstopt. Wat moet hij nu doen? Om hem te helpen staat een denkbeeldige Adolf Hitler (gespeeld door Waititi) hem bij.

Jojo Rabbit check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 12,99 euro en is op een later moment ook te huur.

→ Download Google Play Films in de Play Store (gratis)

5. Virus Verhalen (podcast)

In deze fijne podcast van NPO Radio 1 zijn kleine verhalen te horen over hoe mensen de coronacrisis beleven. Van een huisarts in een klein dorp die haar best doet om de regels te handhaven, tot een vrouw die alles laat vallen om voor haar zieke broer te zorgen.

Virus Verhalen vind je onder andere in onze favoriete podcast-app Pocket Casts via deze link. Deze app installeer je via onderstaande link in de Play Store.

→ Download Pocket Casts in de Play Store (gratis)

