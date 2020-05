Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse filmtips raden we je naast films ook series, podcasts en meer aan. In onze filmtips van week 19 (2020): Upload en Into the Night.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 19 (2020): Upload en Into the Night

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serie tips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Upload (Prime Video)

In de toekomst heb je bij het overlijden twee keuzes: hopen dat de doktoren je toch beter kunnen maken, of jezelf laten uploaden naar een digitaal hiernamaals. Hoofdpersonage Nathan Brown wordt na een auto-ongeluk door zijn vriendin gedwongen om zichzelf te uploaden. In zijn nieuwe wereld wordt hij verliefd op de vrouw die tech-support geeft: zijn engel. Upload is een creatieve en komische serie vol met toffe technologie uit de toekomst.

Upload kijk je op Prime Video. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Amazon Prime Video in de Play Store (gratis)

2. Into the Night (Netflix)

Een vliegtuig wordt gekaapt door een man met een geweer. Hij heeft één eis: blijf naar het westen vliegen. Het wordt vervolgens al snel duidelijk dat dit niet voor niets is, want de zon doodt iedereen op aarde. Daarom moet het vliegtuig in de nacht blijven vliegen om te overleven. Dat valt niet mee als de passagiers het niet goed met elkaar kunnen vinden. Het resultaat is een razend spannende serie.

Into the Night kijk je op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

3. Hollywood (Netflix)

Ryan Murphy (Glee, Pose, The Politician) is terug met een nieuwe serie op Netflix. Hollywood neemt een kijkje naar de gouden tijden van… Hollywood, met jonge mensen vol grote dromen. Maar de serie gaat niet alleen over het plezier van films maken, maar ook om de moeilijkheden voor hen die niet in het plaatje van wit en hetero passen.

Hollywood kijk je op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

4. Dissect: Beyoncé – Lemonade (Spotify/podcast)

De waanzinnige muziekpodcast Dissect is terug met een nieuw seizoen. Deze keer wordt het album Lemonade van Beyoncé onder de loep gelegd. Elk liedje wordt apart behandeld, met zowel de muziek als het visuele album. Leer meer over de kleinste elementen in dit legendarische album.

Luister Dissect op Spotify.

→ Download Spotify in de Play Store (gratis)

5. Broad City seizoen 5 (Ziggo)

Het is tijd om afscheid te nemen van Broad City. Seizoen 5 is namelijk het einde van deze hilarische serie over twee hartsvriendinnen in New York. Broad City begon als webserie, maar groeide uit tot een geliefde show op Comedy Central door de personages, humor en hele eigen taal. Het laatste seizoen start met de verjaardag van Abbi, gaat langs enkele hilarisch maffe acties van het duo en eindigt uiteindelijk met een afscheid.

Broad City kijk je via het Movies & Series-pakket van Ziggo. Naar je Chromecast sturen doe je via de Ziggo GO-app. Deze app vind je via onderstaande link in de Play Store.

→ Download Ziggo GO in de Play Store (gratis)

Lees ook onze vorige streamingtips