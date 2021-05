Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 19 (2021): Jupiter’s Legacy en Boss Level.

Filmtips week 19 (2021): Jupiter’s Legacy en Boss Level

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Jupiter’s Legacy (Netflix)

Op Netflix kun je nu naar een nieuwe superheldenserie kijken, als start van een heel universum aan series. Tenminste, als Jupiter’s Legacy een succes blijkt. De serie gaat over oude rotten in het superheldenvak die plaats moeten maken voor de volgende generatie. Hoe kunnen de kinderen in de voetstappen van hun ouders stappen? En willen ze dat wel? De serie is gebaseerd op de populaire strips van Mark Millar.

2. Boss Level (Play Films)

In de actiefilm Boss Level volg je een man die in een time loop zit. Hij maakt constant dezelfde dag mee, terwijl iedereen hem probeert te vermoorden. Alsof hij in een videogame zit. Elke dag heeft ook hetzelfde einde: zijn dood. Kan hij daar wat tegen doen? Bij Play Films koop je Boss Level voor 8,99 euro en huur je de film voor 2,99 euro.

3. Socials, Seks & Centen

Acteur Ferry Doedens besloot een filmpje te uploaden op OnlyFans. Toen hij daarmee geld verdiende, volgde er al snel meer filmpjes waarin hij zijn grens steeds verder verlegde. In deze docureeks blijkt dat Doedens daar best spijt van heeft. Ook komen er andere mensen aan het woord die via sociale media geld verdienen door hun lichaam te verkopen.

4. Villa Oranje (Videoland)

Het EK staat voor de deur. In deze talkshow met Wesley Sneijder, Dirk Kuyt, Mark van Bommel en John Heitinga wordt er terug- en vooruitgeblikt. Frank Evenblij is de presentator, die zorgt voor openhartige gesprekken met de voetballers. Er is ook livemuziek.

5. Taal is zegmaar echt mijn ding (Netflix)

Mogelijk ben je bekend met het boek ‘Taal is zegmaar echt mijn ding’ van Paulien Cornelisse, vol met observaties over taal. Hoe verfilm je dat in vredesnaam? Toch is dat gelukt. In deze film maak je kennis met een journalist die overal waar ze is opvallende taaldingen hoort of leest. Bij het damestijdschrift waar ze werkt kan ze haar creativiteit echter niet helemaal kwijt. Ze wil stoppen, maar mag dan op pad met een knappe fotograaf. Toch maar even blijven dan?

Trailer van de week: Venom: Let There Be Carnage

Tom Hardy is terug als Eddie Brock en Venom.