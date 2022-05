Kijk nu: True crime op z’n best met The Staircase op HBO Max en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 19 (2022): The Staircase en The Circle.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 19 (2022): The Staircase

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. The Staircase (HBO Max)

True crime is hot en laat het maar aan HBO over om de volgende stap te zetten in het vertellen van deze verhalen. In The Staircase gebeurt dat voornamelijk door het acteertalent, met onder andere Toni Collette als het slachtoffer en Colin Firth als de verdachte. Is deze vrouw van de trap gevallen of is ze vermoord?

HBO Max: Stream TV & Movies WarnerMedia Global Digital Services, LLC 5,8 (355.424 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. The Circle (Netflix)

In realityserie The Circle belanden alle deelnemers in eigen appartementen. Ze kunnen alleen met elkaar communiceren via het sociale netwerk The Circle. Samen stemmen ze regelmatig mensen weg, omdat ze die ervan verdenken een catfish te zijn. Uiteindelijk gaat er maar ééntje met de grote geldprijs vandoor. Met dit seizoen de leukste catfishes ooit: de Spice Girls!

Netflix Netflix, Inc. 8,2 (13.003.134 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. The Wilds seizoen 2 (Prime Video)

In het eerste seizoen van The Wilds volgden we een groepje meisjes dat is neergestort met een vliegtuig. Nu moeten ze zien te overleven op een eiland. In het tweede seizoen zitten de meiden nog steeds op het eiland, maar komen ze er achter dat er ook een groep tienerjongens leeft. Helaas besteden we daarom dit seizoen minder tijd met de meiden, die toch wel het sterkste punt van deze serie zijn.

Amazon Prime Video Amazon Mobile LLC 7,8 (3.403.059 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. How I Met Your Father (Disney Plus)

Liefhebbers van komedieserie How I Met Your Mother moeten opletten, want er is een nieuwe show die er heel erg op lijkt: How I Met Your Father met Hilary Duff in de hoofdrol.

Duff speelt Sophie, die een hechte vriendengroep heeft en probeert te daten en uit te vogelen wat ze met het leven wil. Liefhebbers van How I Met Your Mother kunnen cameos van geliefde personages verwachten.

Disney+ Disney 7 (1.654.951 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Dit is S10 (NPO)

Deze week gaat S10 knallen in Turijn voor het Eurovisie Songfestival. In deze documentaire leer je meer over deze jonge zangeres. Je volgt onder andere hoe de clip van het liedje De Diepte is gemaakt en hoe S10 deze reis naar Eurovisie beleeft, vol interviews en optredens. De documentaire gaat niet echt ‘De Diepte’ in, maar is toch de moeite meer dan waard.

NPO NPO 4,6 (29.918 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: Avatar: The Way of Water