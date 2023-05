Kijk: Een nieuwe Muppets-serie vol muziek en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 19 (2023): Muppets Mayhem en Queer Eye.

Filmtips week 19 (2023): Muppets Mayhem en Queer Eye

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Muppets Mayhem (Disney Plus)

Dr. Teeth and The Electric Mayhem, de chaotische band uit The Muppets met Animal als drummer, heeft nu een eigen serie. Hierin gaat de band op pad om een album te maken, met behulp van iemand die werkt in de muziekindustrie. Wat de Muppets alleen niet weten is dat deze Nora enorm overdrijft over haar invloed in dit wereldje.

2. Queer Eye seizoen 7 (Netflix)

Queer Eye is terug om je leven vrolijker te maken. In deze realityserie reist de ‘Fab 5’ elk seizoen naar een andere Amerikaanse stad om daar elke aflevering iemands leven weer op de rails te krijgen. Met een make-over van hun huis, een nieuwe look en flinke dosis zelfvertrouwen. Dit seizoen wordt New Orleans onder handen genomen.

3. Somebody Somewhere seizoen 2 (HBO Max)

Sam keert terug naar haar geboorteplaats om een nieuw leven te beginnen, terwijl ze de lastige relatie met haar familie onderhoudt en nieuwe vriendschappen sluit.

Somebody Somewhere kijk je niet voor het spannende plot, maar het is één van de fijnste en meest hartverwarmende series op dit moment. De serie sluit zich zonder moeite aan bij Succession en Barry, waar ook elke maandag een nieuwe aflevering van verschijnt.

4. The Mother (Netflix)

Jennifer Lopez speelt in deze nieuwe Netflix-film een huurmoordenaar, die na lange tijd rust haar wapen weer oppakt om haar dochter te beschermen. Klein detail is dat ze die dochter nog nooit heeft gezien. Toch is haar moederinstinct niet te stoppen.

5. Geowizard: Straight line across Wales (YouTube)

Youtuber Geowizard geeft zichzelf bijzondere uitdagingen, waaronder de ‘straight line’ avonturen. Hierin probeert hij te voet op een rechte lijn een heel land te doorkruizen. Wales is hem al drie keer mislukt, maar inmiddels raken andere youtubers geïnspireerd om hetzelfde te doen.

Daarom is het nu een race. Als het Geowizard deze keer niet lukt, zijn anderen hem mogelijk voor. Dit zijn waanzinnig spannende video’s, vol boze boeren, enge honden en heel veel braamstruiken.

