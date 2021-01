Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 2 (2021): Lupin en neXt.

Filmtips week 2 (2021): Lupin en neXt

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Lupin (Netflix)

De vader van Assane Diop werd opgepakt voor een misdaad die hij niet heeft begaan. Nu is Diop ouder en is het tijd om wraak te nemen op de rijke familie bij wie zijn vader in dienst was. Dat doet hij door de ketting van Marie Antoinette uit het Louvre te stelen. Tenminste, dat is het plan. Maar gaat dat goed? Lupin is een leuke, vlotte serie met Omar Sy (bekend van de film Intouchables) in de hoofdrol.

2. neXt

Paul LeBlanc heeft een krachtige kunstmatige intelligentie gemaakt, genaamd NEXT. Deze AI wordt wereldwijd gebruikt, maar dan komt LeBlanc er achter dat zijn werk tot leven is gekomen en mensen doodt. Na het kijken van deze serie kijk je niet meer hetzelfde naar die slimme speakers in je huis.

3. American Gods seizoen 3 (Prime Video)

American Gods is terug voor een derde seizoen. In deze serie strijden de oude en nieuwe goden tegen elkaar in het Amerika van nu. In dit derde seizoen probeert Shadow Moon een nieuw leven voor zichzelf op te bouwen onder een andere naam, om zo zich te verbergen van de nieuwe goden. Natuurlijk gaat dat niet lang goed. Wekelijks staat er een nieuwe aflevering op Prime Video.

4. Froukje – Licht en Donker (Spotify)

De jonge zangeres Froukje ken je mogelijk van haar nummer Groter Dan Ik. Haar eerste single was direct een grote hit. Nu is ze terug met een EP vol memorabele liedjes. Daar staat Groter Dan Ik op, net als de single Ik Wil Dansen en nog meer nummers. Al deze liedjes vallen op door de boeiende combinatie van catchy popdeuntjes en vrij persoonlijke teksten. Deze moet je zeker eens luisteren!

Luister Licht en Donker van Froukje op Spotify.

5. The New Mutants (Play Films)

Het zat The New Mutants niet mee. De film over een groepje nieuwe X-Men werd geplaagd door talloze vertragingen. Het resultaat was telkens niet goed genoeg, waardoor de acteurs regelmatig weer terug moesten komen om nieuwe scènes op te nemen. Of dat allemaal de moeite waard was? Dat kun je nu zelf bepalen. De film gaat over vijf jonge mutanten die gevangen worden gehouden in een geheim instituut waar men hun krachten wil afpakken.

