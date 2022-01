Stream nu: Superhelden van Marvel en DC strijden om je scherm

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 2 (2022): The Eternals en Batwoman.

Filmtips week 2 (2022): The Eternals en Batwoman

1. The Eternals (Disney Plus)

Het is tijd voor een nieuwe groep superhelden in de Marvel Cinematic Universe. De Eternals zijn buitenaardse helden met unieke superkrachten, die naar de aarde zijn gestuurd om de mensheid te beschermen van de Deviants.

Na duizenden jaren ondergedoken te hebben, is het nu tijd voor deze helden om weer bij elkaar te komen. De aarde moet namelijk nodig worden beschermd. Met onder andere Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden en Kumail Nanjiani.

2. Batwoman (Videoland)

De Arrowverse is een universum van televisieseries met superhelden van DC, met onder andere Arrow, The Flash, Supergirl en The Legends of Tomorrow. Die series kun je allemaal op Netflix vinden, maar de nieuwere serie Batwoman staat nu op Videoland.

In Batwoman maak je kennis met een Gotham dat is achtergelaten door Batman. Nu is het aan Batwoman om de straten veilig te houden. Met in het tweede seizoen een volledig nieuwe versie van dit beroemde personage.

3. Cobra Kai seizoen 4 (Netflix)

Wie had ooit gedacht dat een serie gebaseerd op Karate Kid zo goed zou worden? Inmiddels is Netflix alweer toe aan het vierde seizoen van Cobra Kai. De rivalen uit de films, Daniel en Johnny, moeten nu samenwerken om te winnen in de All Valley Karate Tournament.

4. RuPaul’s Drag Race seizoen 14 (WOW Presents Plus)

Op streamingdienst Wow Presents Plus is het veertiende seizoen van RuPaul’s Drag Race begonnen. In deze show strijden drag queens tegen elkaar in allerlei uitdagingen, om te zien wie er het beste kan dansen, zingen, naaien en acteren. Met dit seizoen meer twists dan ooit. En in de eerste aflevering niemand meer dan Lizzo als gastjury.

5. Pig (Google)

Nicholas Cage maakt tegenwoordig twee stijlen films: goede filmhuisfilms waarin hij laat zien écht te kunnen acteren, of hele domme producties waar hij gewoonweg veel plezier mee heeft. Pig valt in die eerste categorie. Cage speelt een afgezonderde truffeljager wiens geliefde varken wordt ontvoerd. De film is via Google te koop voor 8,99 euro en kun je huren voor 3,99 euro.

