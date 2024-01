Kijk nu: Nieuwe Marvel-serie Echo op Disney Plus en nog 5 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 2 (2024): Echo, Lift en The Curse.

Filmtips week 2 (2024): Echo, Lift en The Curse

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Echo (Disney Plus)

In de serie Hawkeye maakte je al kennis met Echo, een dove slechterik. In de nieuwe serie op Disney Plus zie je hoe Echo terug naar haar geboorteplaats gaat, om weer in contact te komen met haar inheems-Amerikaanse roots.

Echo is de eerste serie onder de nieuwe Marvel Spotlight-naam, met meer kleinere en realistischere verhalen in de Marvel Cinematic Universe. Toch keren Wilson Fisk en Matt Murdock uit Daredevil ook terug.

2. Lift (Netflix)

Vincent D’Onofrio zie je deze week niet alleen als Marvel-schurk Wilson Fisk in de serie Echo, maar ook de heistfilm Lift op Netflix. Hierin speelt Kevin Hart de leider van een groepje dieven dat een vliegtuig wil beroven die tien kilometer hoog door de lucht vliegt.

3. The Curse (SkyShowtime)

Nathan Fielder is terug met een nieuwe, extreem ongemakkelijke serie. In The Curse speelt hij samen met Emma Stone een echtpaar dat een problematische realityserie presenteert.

Hierin knappen ze een buurt op, maar maken ze de omgeving ondertussen onbewoonbaar voor de lokale bevolking. Zodra er een vloek over het stel wordt uitgesproken, lopen de spanningen op.

4. RuPaul’s Drag Race seizoen 16 (WOW Presents Plus)

Als je liefhebber bent van RuPaul’s Drag Race, dan is er het hele jaar door wel een nieuw internationaal seizoen te bekijken. Toch blijft de hoofdact de Amerikaanse show waarvan je nu het 16de seizoen kunt kijken.

De eerste aflevering is direct een feestje, met onder andere Charlize Theron in de jury en muziek van Beyoncé in de lipsync. Elke zaterdagochtend staat er een nieuwe aflevering klaar.

5. Asteroid City (SkyShowtime)

De nieuwste film van Wes Anderson (als je de korte films op Netflix niet meerekent), staat nu op SkyShowtime. Hierin word je meegenomen naar een sterrenkijkersevenement in 1995, middenin een woestijn. Met onder andere Tom Hanks, Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Edward Norton, Bryan Cranston en Jason Schwartzman.

Gemist: Carol and the End of the World (Netflix)

Deze volwassen animatieserie van Netflix hebben we in december gemist, maar is toch je aandacht waard. In Carol and the End of The World weet de mensheid dat de aarde over zeven maanden wordt verwoest.

Dat motiveert iedereen om hun dromen na te jagen. Behalve Carol, die liever een overzichtelijk leven heeft met regelmaat en weinig gedoe. Carol and the End of the World is een mooie serie over doen waar je gelukkig van wordt.

