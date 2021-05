Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 20 (2021): De Oost en Love, Death and Robots.

Filmtips week 20 (2021): De Oost en Love, Death and Robots

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Love, Death and Robots S2 (Netflix)

In de serie Love, Death and Robots krijgen animatiemakers de kans om een kort verhaal te vertellen rond de thema’s in de titel. Dat zorgt niet alleen voor een grote diversiteit aan verhalen, maar ook een hoop kwaliteit. En elke aflevering is gewoon los te kijken. Dit tweede seizoen heeft zelfs een Nederlands randje, want artiest Joachim Heijndermans heeft een van de verhalen geschreven: All Through the House.

2. De Oost (Prime Video)

Op Prime Video kun je nu kijken naar de Nederlandse film De Oost. De film volgt een groep jonge Nederlandse militairen die naar Indië wordt gestuurd om daar orde op zaken te stellen rond de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, met een focus op de omstreden acties van kapitein Raymond Westerling.

Het is een indrukwekkende film, maar De Oost krijgt ook veel kritiek. Zo zouden de soldaten zich kleden in historisch incorrecte zwarte uniformen. Critici uit de Indische en Molukse gemeenschap stellen daarnaast dat de film een eenzijdig beeld schetst.

3. The Underground Railroad (Prime Video)

Barry Jenkins (Moonlight, If Beale Street Could Talk) heeft de afgelopen vier jaar gewerkt aan The Underground Railroad, een prachtig gefilmde serie over de harde realiteit van de slavernij vlak voor de Amerikaanse Burgeroorlog. De serie gaat over de mythische ondergrondse spoorweg waar slaven doorheen reizen om te ontsnappen naar het noorden. The Underground Railroad is geen serie die makkelijk is om te kijken, maar waar je door de schoonheid toch ook niet van weg kunt kijken.

4. Ferry (Netflix)

Undercover is een Nederlandse hit op Netflix, dus toen werd er besloten om de wereld van deze serie wat uit te breiden met een film. Hierin leer je meer over de geschiedenis van Ferry Bouman. In de film ken je hem al als drugsbaron die later wordt opgepakt, maar in de film werkt Ferry zelf nog voor een hasjbaron. Die stuurt Ferry naar Brabant.

5. De Roze Revolutie (NPO)

In deze vierdelige reeks onderzoekt Michiel van Erp de historie van de lhbtq-beweging in Nederland. Over protest, de aids-crisis, vrijheid om jezelf te kunnen zijn en meer. Met een goede dosis tussen positief en negatief, blijheid en de harde realiteit.

Trailer van de week: The Green Knight