Kijk nu: Love, Death and Robots Volume 3 en nog 4 kijktips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 20 (2022): Night Sky en Love, Death and Robots.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 20 (2022): Night Sky

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Night Sky (Prime Video)

Niemand minder dan Sissy Spacek en J.K. Simmons spelen de hoofdrollen in deze bijzondere nieuwe serie. Night Sky gaat over een ouder echtpaar dat jaren eerder een portaal naar een andere wereld heeft gevonden. Ze denken dat het tijd wordt om hun geheim met anderen te delen, maar dan vinden ze een vreemde man aan de andere kant van het portaal. Is het een alien?

Amazon Prime Video Amazon Mobile LLC 7,8 (3.403.059 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Love, Sex and Robots Volume 3 (Netflix)

In het derde seizoen van Love, Sex and Robots kun je weer genieten van korte animatiefilms van creatieve filmmakers, rond de thema’s liefde, seks en robots. Met totaal verschillende animatiestijlen weet je nooit wat je kunt verwachten. Behalve dat het altijd van de beste kwaliteit is.

Netflix Netflix, Inc. 8,2 (13.028.007 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. The Quest (Disney Plus)

In series en films duik je in de mooiste avonturen, maar wat als je die zelf kunt beleven? De nieuwe realityserie The Quest doet een poging om daar een antwoord op te geven.

Acht tieners duiken in de fictieve wereld Everealm. Op indrukwekkende manier wordt deze wereld tot leven gebracht, terwijl de tieners verschillende opdrachten moeten doen. Fictie en non-fictie wisselen elkaar naadloos af.

Disney+ Disney 7,2 (1.672.341 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. The Time Traveler’s Wife (HBO Max)

Op HBO Max kijk je nu naar The Time Traveler’s Wife. In deze serie volg je een man die op willekeurige momenten door de tijd reist, soms naar het verleden en soms de toekomst.

Uiteindelijk keert hij weer terug waar hij was. Elke keer als hij verdwijnt, laat hij zijn vrouw achter. De serie is gemaakt door Steven Moffat, wiens werk je kent van Sherlock en een stapel seizoenen van Doctor Who.

HBO Max: Stream TV & Movies WarnerMedia Global Digital Services, LLC 5,6 (358.582 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls (Prime Video)

Hoe vaak heb jij About Damn Time de afgelopen weken al gehoord? Wat ons betreft kan de nieuwe hit van Lizzo niet vaak genoeg worden aangezet. Krijg je net als ons niet genoeg, zet dan ook eens de nieuwe realityshow Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls aan. Hierin zoekt de zangeres naar nieuwe achtergronddansers die net als haar zijn: curvy en klaar om op het podium te performen.

Amazon Prime Video Amazon Mobile LLC 7,8 (3.403.059 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: The Boys seizoen 3