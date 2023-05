Kijk nu: Eindelijk gewoon Yellowjackets in Nederland kijken en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 20 (2023): Yellowjackets en Ant-Man 3.

Filmtips week 20 (2023): Yellowjackets en Ant-Man 3

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Yellowjackets (SkyShowtime)

Ein-de-lijk kunnen we in Nederland gewoon naar de serie Yellowjackets kijken. Het eerste seizoen was lang ‘gegijzeld’ door Ziggo, maar het tweede seizoen was nergens te bekennen.

In deze populaire serie volg je een groep voetbalmeiden die met een vliegtuig neerstort en moet zien te overleven in de wildernis. In de toekomst kijken de vrouwen die het hebben overleefd terug op de verschrikkingen die ze daar hebben meegemaakt.

Vanaf zaterdag 20 mei kijk je bij SkyShowtime naar het volledige eerste seizoen en wekelijks naar een nieuwe aflevering van het tweede seizoen.

2. Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Disney Plus)

De derde Ant-Man-film is nu op Disney Plus te streamen. Scott Lang (Ant-Man) en Hope van Dyne (Wasp) belanden in de Quantum Realm. Daar houdt Kang zich schuil: de grote nieuwe schurk van het Marvel Cinematic Universe.

3. Spy/Master (HBO Max)

In deze Roemeense spionagethriller volg je de rechterhand van dictator Ceausescu, die ook geheim agent is voor de KGB. Zodra hij wordt ontdekt, moet hij zien te ontsnappen naar de Verenigde Staten. Deze spannende miniserie bestaat uit zes afleveringen.

Het Onbekende (NLZiet)

We krijgen blijkbaar geen genoeg van avontuurlijke realityprogramma’s met bekende Nederlanders. Na onder andere Wie is de Mol, Expeditie Robinson en De Verraders is er nu Het Onbekende.

Twee teams (eentje met bekende Nederlanders en eentje met onbekende Nederlanders) moeten allerlei opdrachten doen om geld te verdienen. Maar kiezen ze dan voor de makkelijke bekende weg, of die van het onbekende?

Air (Prime Video)

De film Air van Ben Affleck vertelt over de samenwerking tussen Nike en de beginnende basketballer Michael Jordan. Uit deze samenwerking ontstaat de iconische Air Jordan-schoen. Met in de film naast Affleck zelf ook Matt Damon, Viola Davis en Jason Bateman.

