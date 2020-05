Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse filmtips raden we je naast films ook series, podcasts en meer aan. In onze filmtips van week 20 (2020): Onward en Bombshell.

Filmtips week 20 (2020): Onward en Bombshell

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serie tips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: Onward (Google Play Films)

Check nu de allernieuwste Pixar-film Onward! In een wereld waar technologie magie heeft verdreven, vinden twee broers een magische staf waarmee ze hun overleden vader voor een enkele dag kunnen terugbrengen.

Als de spreuk fout gaat, keert alleen het onderlichaam van de vader terug. De broers moeten nu op reis om de rest van zijn lichaam tevoorschijn te toveren. Heb je geen haast en wel een Disney Plus-abonnement? Dan kun je beter even wachten. De kans is namelijk groot dat de film daar vrij rap te zien zal zijn.

Onward check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 13,99 euro en is op een later moment ook te huur.

→ Download Google Play Films in de Play Store (gratis)

2. Kijken: Bombshell (Google Play Films)

Bombshell vertelt het echte verhaal van enkele vrouwen binnen één van de belangrijkste nieuwsnetwerken van de Verenigde Staten. Charlize Theron, Nicole Kidman en Margot Robbie spelen de dames die een boekje open deden over de seksuele intimidatie die plaatsvindt op de werkvloer van Fox News Channel. Dat maakt van Bombshell een belangrijke film met een topcast. Met onder andere ook John Lithgow, Kate McKinnon en Allison Janney.

Bombshell check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 11,99 euro of huur je voor 3,99 euro.

→ Download Google Play Films in de Play Store (gratis)

3. Kijken: Marvel’s Runaways seizoen 2 (Disney Plus)

Star Wars: The Rise of Skywalker is nu te zien via Disney Plus. Daarnaast kun je aan de slag met het tweede seizoen van Marvel’s Runaways. De serie gaat over een groep kinderen die er achter komt dat hun ouders superschurken zijn. Met hun eigen krachten en vriendschap proberen ze te ontsnappen.

Het eerste seizoen was er om het verhaal en de personages op te zetten. Nu is het tijd om echt weg te rennen. Al snel vinden de kinderen de ideale plek om te schuilen, om vanaf daar hun best te doen om te overleven.

Marvel’s Runaways kijk je in de Disney Plus-app. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Disney Plus in de Play Store (gratis)

4. Kijken: Some Good News aflevering 7 – The Office-reünie

In deze rubriek schreven we al eerder over Some Good News, het YouTube-kanaal van acteur John Krasinski vol goed nieuws om mensen tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te steken. De zevende aflevering is wel heel bijzonder, want praktisch de complete cast van The Office wordt opgetrommeld voor een huwelijk. Voor het trouwpaar is het een dag om nooit te vergeten en jij kan weer even genieten van deze acteurs.

5. Kijken: Charlie’s Angels (Google Play Films)

Het is bijna onmogelijk om de Charlie’s Angels-films met Lucy Liu, Cameron Diaz en Drew Barrymore te overtreffen. Het waren absoluut geen goede films, maar qua puur vermaak wordt het niet beter. Nu staan er drie nieuwe dames klaar om het stokje over te nemen. Of Kristen Stewart, Naomi Scott en Ella Balinska de naam ‘Angels’ waard zijn? Check de film nu.

Charlie’s Angels check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 15,99 euro en is op een later moment ook te huur.

→ Download Google Play Films in de Play Store (gratis)

