Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 21 (2021): Mortal Kombat en M.O.D.O.K..

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Mortal Kombat (Play Films)

Gameverfilmingen zijn zelden echt de moeite waard, maar Mortal Kombat moet je een keertje aanzetten. De film is namelijk verrassend trouw aan het bronmateriaal: de vele keiharde Mortal Kombat-games.

Gamers zullen een hoop herkennen van de personages en wapens tot de iconische ‘FINISH HIM!’, terwijl de rest gewoon een vermakelijke film krijgt vol toffe actiescènes. De film is nu te koop voor 16,99 euro via Play Films en op een later moment ook te huur.

2. Marvel’s M.O.D.O.K. (Disney Plus)

Marvel-superschurk M.O.D.O.K. heeft op Disney Plus een eigen serie. Deze schurk (een enorm vliegend hoofd) wil niets liever dan de hele wereld regeren, maar zijn schurkenorganisatie heeft geldproblemen. Daarnaast probeert M.O.D.O.K. nog eens een goede echtgenoot en vader te zijn. Een maffe serie, gefilmd via stopmotion-animatie.

3. Jurassic World: Kamp Krijtastisch seizoen 3 (Netflix)

De kinderen van Kamp Krijtastisch dachten te kunnen ontsnappen uit Jurassic Park, maar helaas. Ze komen in dit derde seizoen onder andere meer te weten over het geheime onderzoek van dr. Wu, met nieuwe uitdagingen om mee om te gaan.

4. Army of the Dead (Netflix)

Zack Snyder (bekend van Batman v Superman, Justice League) start op Netflix een nieuwe zombie-franchise met Army of the Dead. Zombies hebben Las Vegas overgenomen. Voordat een nucleaire bom de stad verwoest, doet een groepje strijders een poging om miljoenen dollar uit een kluis onder de stad te stelen. Dat kan natuurlijk niet goed gaan. Met een sterke cast en een hoop actie, is dit een lekkere film voor het weekend.

5. V House: Inside the Mansion (Videoland)

Ook in Nederland is er nu een huis voor tiktokkers. Acht TikTok-makers met miljoenen volgers worden in een huis gestopt met één missie: hun groepsaccount zo succesvol mogelijk maken. Daar moeten ze dus helemaal opnieuw beginnen. Wellicht kunnen de opdrachten van BN-ers ze helpen.

Trailer van de week: The Eternals