Kijk nu: Het vierde seizoen van Stranger Things en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 21 (2022): Stranger Things en Obi-Wan Kenobi.

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Stranger Things seizoen 4: volume 1 (Netflix)

Eindelijk is het vierde seizoen van Stranger Things hier! De makers beloven het grootste en meest spectaculaire seizoen tot nu toe. Hoewel de vrienden die we hebben leren kennen in de vorige seizoenen niet allemaal meer bij elkaar zijn, blijft de dreiging van de Upside Down bestaan. Vanaf vrijdag kijk je naar de eerste helft van het vierde seizoen.

2. Obi-Wan Kenobi (Disney Plus)

Ewan McGregor keert terug in de rol van Obi-Wan Kenobi, tien jaar na de gebeurtenissen in de film Star Wars: Revenge of the Sith. Hayden Christensen keert terug als Anakin Skywalker, de voormalige leerling van Obi-Wan die inmiddels Darth Vader is geworden. Nu bewaakt Obi-Wan de jonge Luke Skywalker, totdat hij op avontuur moet.

3. Knabbel en Babbel Rescue Rangers (Disney Plus)

Deze maffe film is Knabbel en Babbel zoals je ze nog nooit hebt gezien. Ze spelen acteurs die vroeger in Rescue Rangers speelden, de bekende animatieserie. Babbel wilde een solocarrière en besloot in CGI te veranderen terwijl Knabbel nog getekend is.

Ze moeten weer samen komen voor een nieuw avontuur. De film is erg meta, met referenties naar de filmindustrie, andere animatiefilms- en series en allerlei cameo’s die je waarschijnlijk niet verwacht.

4. RuPaul’s Drag Race: All Stars seizoen 7 (WOW Presents Plus)

Dit is een extra speciaal nieuw seizoen van RuPaul’s Drag Race. In All Stars krijgen oud-kandidaten normaal een nieuwe kans om te winnen, maar dit seizoen keren alleen winnaars terug om tegen elkaar te strijden. Daardoor kun je weer genieten van queens zoals Jinx Monsoon, Raja, Shea Couleé en Yvie Oddly. Wie wordt de ‘queen of queens’?

5. F*ck de Liefde 2 (Netflix)

Zoek je naar een Nederlandse romantische komedie, dan moet je bij Fuck de Liefde 2 zijn. In deze film volg je een groepje vrouwen en hun liefdes, waarbij het allemaal natuurlijk weer flink mis gaat. F*ck de Liefde 2 is geen goede film, maar als je deze aan zet ben je daar waarschijnlijk ook niet naar op zoek. Dus denk er vooral niet teveel bij na.

