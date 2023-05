Kijk nu: Arnold Schwarzenegger voor het eerst in een Netflix-serie en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 21 (2023): American Born Chinese en FUBAR.

Filmtips week 21 (2023): American Born Chinese en FUBAR

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. American Born Chinese (Disney Plus)

Heb je ook zo genoten van de film Everything, Everywhere all at Once? Dan moet je echt naar de nieuwe serie American Born Chinese kijken, waarin de acteurs uit de film een soort reünie beleven.

Deze serie gaat over een Amerikaanse tiener die moeite heeft om erbij te horen op school, en dan wordt hij ook nog eens betrokken bij een strijd met een andere wereld vol met Chinese goden.

Disney+ Disney 8,4 (2.946.645 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. FUBAR (Netflix)

Arnold Schwarzenegger is voor het eerst in een televisieserie te zien. Hij speelt een CIA-agent die met pensioen gaat, maar tijdens zijn allerlaatste missie komt hij er achter dat zijn dochter ook een spion is. Nu moeten ze samenwerken om te overleven, terwijl ze elkaar dus helemaal niet zo goed kennen als ze dachten.

Netflix Netflix, Inc. 7,8 (14.068.876 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. De IRT Affaire (Amazon Prime Video)

Bij Prime Video krijg je in een vierdelige documentaire inzicht in een groot schandaal uit de Nederlandse geschiedenis. In De IRT Affaire krijg je een blik bij het Interregionaal Recherche Team dat de georganiseerde misdaad in Nederland moest bestrijden en zo de grootste drugsimporteur van de jaren negentig werd.

Amazon Prime Video Amazon Mobile LLC 7,8 (3.914.887 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Shazam! Fury of the Gods (HBO Max)

Als tiener Billy ‘Shazam!’ roept, dan verandert hij in de superheld Shazam. Aan het einde van de eerste film kregen zijn geadopteerde familieleden ook superkrachten. Tussen de twee films is deze groep uit elkaar gevallen, maar nu is iedereen weer nodig om het nieuwe kwaad te verslaan.

HBO Max: Stream films en TV WarnerMedia Global Digital Services, LLC 5,4 (583.090 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Bros (SkyShowtime)

Bros is de eerste romcom van een grote studio over twee mannen die verliefd worden. Billy Eichner speelt een podcaster die helemaal geen tijd heeft voor de liefde, maar dan slaat de vonk over bij een knappe vent in de club. Redden ze het samen, of zijn ze te verschillend?

SkyShowtime SkyShowtime 8 (32.887 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van week: The Flash