Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse filmtips raden we je naast films ook series, podcasts en meer aan. In onze filmtips van week 21 (2020): Mr. Robot en Duncan Laurence.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 21 (2020): Mr. Robot, 1917 en Duncan Laurence

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serie tips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: Mr. Robot – seizoen 4 (Prime Video)

Aan alles komt een einde. Ook aan series die nog niets aan kwaliteit hebben ingeleverd. Het waanzinnige Mr. Robot, over een hacker die samen met de de groep fsociety strijdt tegen een van de grootste en kwaadaardige bedrijven ter wereld, sluit af met een vierde seizoen. In de eerste aflevering is te zien hoe hoe Elliot jaagt op White Rose. Wat volgt is televisie op z’n best.

Mr. Robot kijk je op Amazon Prime Video. De app vind je via onderstaande link in de Play Store.

→ Download Amazon Prime Video in Google Play (gratis)

2. Luisteren: Duncan Laurence – Worlds On Fire (Spotify)

Een jaar geleden won Duncan Laurence met het liedje Arcade het Eurovisie Songfestival. Dit jaar gaat het evenement helaas niet door, maar als goedmakertje kun je nu genieten van nieuwe muziek van Duncan. Zijn nieuwe EP Worlds on Fire is niet lang, maar wat er op staat is erg mooi.

Luister Worlds On Fire van Duncan Laurence op Spotify.

→ Download Spotify in de Play Store (gratis)

3. Kijken: 1917 (Play Films)

Deze oorlogsfilm moet je gezien hebben. 1917 vertelt het verhaal over twee jonge, Britse soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog een belangrijk bericht moeten bezorgen. De film is op zichzelf al de moeite meer dan waard, maar het filmwerk maakt van 1917 een must watch. Met enorm lange shots waar tot wel vijfhonderd figuranten aan meedoen. Het is tevens de eerste film die gefilmd is met een speciale digitale camera.

1917 check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 8,99 euro en is op een later moment ook te huur.

→ Download Google Play Films in de Play Store (gratis)

4. Kijken: Born to Be an Influencer (Videoland)

Op Instagram plaatst men vaak allerlei foto’s en video’s van hun kinderen. Als je dat een beetje leuk aankleedt en daarnaast slim van de mogelijkheden van het platform gebruikmaakt, kun je zo duizenden volgers krijgen. Plots is je kind een influencer, zonder dat ze daar zelf voor hebben gekozen. Deze documentaire volgt drie van dit soort ‘influencerkinderen’.

Born to Be an Influencer kijk je op Videoland. De app vind je via onderstaande link in de Play Store.

→ Download Videoland in Google Play (gratis)

5. Kijken: She-Ra and the Princesses of Power – seizoen 5 (Netflix)

Van een hele andere orde dan Mr. Robot, sluit ook tekenfilmserie She-Ra and the Princesses of Power af met een laatste seizoen. In deze serie strijdt Adora, die kan veranderen in magische krijger She-Ra, samen met sterke prinsessen tegen het kwaad. Aan het eind van het vorige seizoen is het zwaard van Adora stuk gegaan waardoor ze niet meer in She-Ra kan veranderen. Natuurlijk laat ze het er daar niet bij zitten en zet ze alles op alles om haar vrienden en de wereld te redden.

Vind She-Ra op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

Lees ook onze vorige streamingtips