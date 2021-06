Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 22 (2021): Friends en Bo Burnham.

Filmtips week 22 (2021): Friends en Bo Burnham

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Friends: The Reunion (NLZIET)

Zeventien jaar geleden stopte de ongekend populaire televisieserie Friends. De zes hoofdrolspelers keren terug voor een emotionele reünie. Niet als hun personages, maar als zichzelf. Om herinneringen op te doen, spelletjes te spelen en bij te praten. Een must watch voor elke Friends-liefhebber.

2. Master of None seizoen 3 (Netflix)

Na de eerste twee seizoenen van Master of None heeft maker Aziz Ansari vanwege begrijpelijke redenen besloten zijn personage Dev niet meer voorop te zetten. Het derde seizoen heet Moments of Love en volgt Devs beste vriendin Denise, die samen met haar vrouw leeft in een afgelegen huisje. Het duo heeft het moeilijk in hun huwelijk, waardoor dit seizoen duidelijk meer de kant van de drama op gaat. Maar het is een paar uren prachtig gemaakte televisie.

3. Bo Burnham – Inside (Netflix)

Bo Burnham is een geniale, jonge komiek, die door de coronacrisis thuis zit opgesloten. Toch heeft hij een nieuwe special opgenomen voor Netflix. Hij regelde zelf de camera’s, belichting en er is geen publiek. Inside laat zien hoe zwaar het voor mensen kan zijn om tijdens de pandemie thuis opgesloten te zitten. In een neerwaartse spiraal neemt Bo je mee naar een duistere plek, maar altijd met een dosis humor.

4. Panic (Prime Video)

In een Amerikaanse dorpje strijden jongeren tegen elkaar voor een kans op een geldbedrag waarmee ze eindelijk kunnen ontsnappen naar een beter leven. Daarvoor moeten ze bizarre uitdagingen ondergaan en vooral niet panikeren. Slaat dat ergens op? Nee, absoluut niet. Toch is het vermakelijke televisie.

5. Olivia Rodrigo – Sour (Spotify)

Er is een nieuwe superster en haar naam is Olivia Rodrigo. Het gebeurt niet vaak dat een debuutalbum van een artiest direct zo’n knaller is. Je kent haar hits Drivers License, Deja Vu of Good 4 U en nu is er een heel album: Sour. Vol met fijne liedjes.

Luister Sour van Olivia Rodrigo op Spotify.