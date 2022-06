Kijk: The Boys seizoen 3, alle James Bond-films en nog 3 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 22 (2022): The Boys en Borgen.

Filmtips week 22 (2022): The Boys en Borgen

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. The Boys seizoen 3 (Amazon Prime Video)

The Boys zijn terug! In deze heftige en grove superheldenserie waarin de helden vooral erg slecht zijn, krijgen de mensen die tegen hen strijden nu ook superkrachten. Nieuw dit seizoen is acteur Jensen Ackles (bekend van Supernatural) als Soldier Boy, de eerste superheld. Je kunt vanaf vrijdag de eerste drie nieuwe afleveringen van het seizoen kijken. Daarna komt er wekelijks een nieuwe aflevering beschikbaar.

2. James Bond (alle films) (Amazon Prime Video)

Bijna alle James Bond-films zijn nu bij Prime Video te streamen. Voorheen moest je de films nog huren om te ze te kunnen kijken, maar Amazon heeft James Bond-studio MGM voor een flink bedrag overgenomen.

Daarom kijk je nu naar de oude films zoals Dr. No, From Russia With Love en Goldfinger tot de nieuwste Bond-film No Time to Die. Alleen Casino Royale (1967) en Never Say Never Again (1983) doen niet mee.

3. Borgen Power & Glory (Netflix)

Tien jaar geleden werd het eerste seizoen van Borgen uitgezonden, over politica Birgitte Nyborg die de eerste vrouwelijke premier van Denemarken werd. Na het derde seizoen in 2012 bleef het lang stil, maar nu is er eindelijk een vervolg waarin Nyborg de minister van Buitenlandse Zaken is. Een minstens zo’n spannende positie, omdat er een strijd losbarst om olie in Groenland.

4. Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (HBO Max)

Slechterik Gellert Grindelwald wil de tovernaarswereld overnemen en het is aan een jonge Albus Dumbledore om daar een (tover)stokje voor te steken. Dat kan hij niet alleen, want hij heeft de hulp nodig van Newt Scamander en zijn vrienden. Met in deze film uiteraard ook weer een hoop nieuwe magische dieren.

5. Glad IJs (Amazon Prime Video)

De Belgische serie Glad IJs draait om een rijke familie en een succesvolle ijsroomfabriek. Phil heeft van die fabriek een succesvolle zaak gemaakt, maar nu wordt het bedrijf achter zijn rug om verkocht. Dan besluit hij tot een drastische oplossing te komen: hij zet zijn eigen ontvoering in scène. Dat gaat natuurlijk helemaal mis. Glad IJs is spannend en soms ook best grappig.

