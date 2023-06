Kijk nu: Het vijfde seizoen van Mocro Maffia op Videoland en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 22 (2023): Mocro Maffia en Plane.

Filmtips week 22 (2023): Mocro Maffia en Plane

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Mocro Maffia seizoen 5 (Videoland)

Het is alweer tijd voor het vijfde seizoen van Mocro Maffia, de hitserie van Videoland over de onderwereld van Amsterdam. Paus wil verdwijnen na alle gebeurtenissen in het vorige seizoen, maar heeft daar mogelijk de hulp van Potlood voor nodig. Je kunt direct het het hele seizoen bingen.

2. Reality (HBO Max)

Sidney Sweeney (Euphoria, The White Lotus) speelt in deze docudrama de jonge Reality Winner, die ervan verdacht wordt geheime documenten gelekt te hebben over Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De dialogen komen direct uit het transcript van de FBI.

3. Kamp van Koningsbrugge (NPO)

Na een uitstapje met bekende Nederlanders, is Kamp van Koningsbrugge terug met gewone burgers. Zij ondergaan delen van de commando-opleiding, waarbij ze fysiek en mentaal worden afgepeigerd.

De vraag is dan elke keer of ze luisteren naar het stemmetje in hun hoofd dat zegt dat ze moeten stoppen, of dat ze toch doorgaan. Dit jaar gaan ze aan de slag in Zuid-Limburg.

4. I Think You Should Leave with Tim Robinson seizoen 3 (Netflix)

Er staan weer zes nieuwe afleveringen klaar van de hilarische sketchshow I Think You Should Leave with Tim Robinson. Bizarre humor waar we verder niets anders over kunnen zeggen dan: dit moet je gewoon kijken.

5. Plane (Amazon Prime Video)

Een simpele titel voor een simpele film. In Plane moet piloot Brodie Torrance (Gerard Butler) een noodlanding maken op een met oorlog geteisterd eiland. Als een groot deel van de passagiers wordt gevangengenomen, zal Brodie met een gevaarlijke moordenaar moeten samenwerken om hen te redden.

