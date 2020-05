Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse filmtips raden we je naast films ook series, podcasts en meer aan. In onze filmtips van week 22 (2020): The Big Flower Fight en Out.

Filmtips week 22 (2020): The Big Flower Fight en Out

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serie tips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: The Big Flower Fight (Netflix)

Hoor je ‘bloemschikken’, dan verwacht je waarschijnlijk geen spannende televisie. Maar niets is minder waar met The Big Flower Fight. In deze wedstrijd strijden koppels om de prijs door waanzinnige bouwwerken te maken met planten en bloemen. Dat gaat niet om een gezellige kerstkrans, maar een enorm monster of gigantische troon. Met een groep leuke kandidaten, grappige presentatoren en bizarre uitdagingen is dit een show die je niet wil missen.

Vind The Big Flower Fight op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

2. Kijken: Out (Disney Plus)

Pixar maakt niet alleen lange animatiefilms, maar ook shorts: korte animatiefilmpjes waarin wordt geëxperimenteerd met animatiestijlen. De nieuwste ‘Pixar Short’ is Out. Het gaat over een man die zijn ouders nog niet heeft verteld dat hij een vriend heeft. Zodra zijn vader en moeder plots voor de deur staan om te helpen met verhuizen, komen twee magische wezens roet in het eten gooien.

Out en andere Pixar Shorts kijk je op Disney Plus De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Disney Plus in de Play Store (gratis)

3. Kijken: Ben Platt: Live From Radio City Music Hall (Netflix)

Ben Platt stuitert door in de wereld. In juni verschijnt het tweede seizoen van Netflix-serie The Politician met hem in de hoofdrol. Er is net een Deluxe Edition van zijn album Sing To Me Instead uitgekomen en nu kun je hem ook nog eens zien in zijn eigen Netflix-special.

In Live From Radio City Music Hall maak je een concert van Platt mee. Daarin zingt hij liedjes van zijn album, maar ook enkele covers. Het is een energiek en meeslepend spektakel waarin Platt laat zien wat hij kan.

Vind Ben Platt: Live From Radio City Music Hall op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

4. Kijken: Modern Family season 10 (Netflix)

De populaire komedieserie Modern Family is nu op Netflix te zien, over een bijzondere familie die in de meest bizarre situaties terechtkomt. Eerder werden de oude seizoenen toegevoegd, maar nu kun je ook genieten van de nieuwere seizoenen. Het laatste elfde seizoen is op dit moment nog niet te kijken, maar je kunt wel seizoen 10 opstarten.

Vind Modern Family op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

5. Luisteren: Carly Rae Jepsen – Dedicated Side B (Spotify)

Zangeres Carly Rae Jepsen was nog niet klaar met haar album Dedicated, want ze heeft Side B uitgebracht met een stapel nieuwe liedjes. Het is niet gek dat Jepsen nog materiaal had liggen. In de reis naar Dedicated heeft ze namelijk maar liefst tweehonderd liedjes geschreven. Met Side B krijg je dus niet de saaie overblijfsels, maar weer topmuziek.

Luister Dedicated Side B van Carly Rae Jepsen op Spotify.

→ Download Spotify in de Play Store (gratis)

