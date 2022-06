Kijk nu: Ms. Marvel is je nieuwe favoriete superheld en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 23 (2022): Ms. Marvel en Twee Zomers.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 23 (2022): Ms. Marvel en Twee Zomers

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Ms. Marvel (Disney Plus)

De jonge Kamala Khan is groot fan van de supersterke Captain Marvel. Ze cosplayt als haar idool en maakt creatieve filmpjes voor andere fans. Op school is Kamala daardoor een buitenbeentje, maar hoe anders ze daadwerkelijk is wordt pas duidelijk als ze zelf superkrachten krijgt.

Ms. Marvel speelt in de comics een grote rol en wordt daar zelfs onderdeel van de Avengers. Dit is dus absoluut een serie om te checken, met elke woensdag een nieuwe aflevering op Disney Plus.

Disney+ Disney 7,4 (1.687.269 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Twee Zomers (Netflix)

In deze nieuwe Vlaamse serie op Netflix maak je kennis met een groep vrienden die in 1992 en in 2022 samenkomt. Het is dertig jaar later en ze zijn in Zuid-Frankrijk, op een privé-eiland zonder bereik. Daar duikt een video op, waarin blijkt dat overschrijdend gedrag van dertig jaar geleden niet onopgemerkt is gebleven. Inclusief het onheilspellende bericht: ‘it’s payback time’.

Netflix Netflix, Inc. 8,2 (13.052.329 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Abbott Elementary (Disney Plus)

Liefhebbers van werkplekkomedies – zoals The Office en Superstore – moeten Abbott Elementary kijken. Je volgt hierin leraren op een basisschool waar veel te weinig geld binnenkomt. Met leuke personages en uitstekende grappen, is dit een serie die je niet wil missen.

Disney+ Disney 7,4 (1.687.269 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Bad Influencer (NPO)

Je kunt niet meer om de influencers heen op sociale media, maar de Australische Belle Gibson was één van de eerste grote namen. Ze vertelde dat ze hersenkanker had en die zelf heeft genezen met haar levensstijl. Haar miljoenen volgers gingen er in mee, totdat bleek dat ze helemaal geen kanker heeft gehad.

NPO NPO 6,4 (29.948 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Sonic the Hedgehog 2 (Google)

De eerste Sonic the Hedgehog-film was een verrassing. Na een controverse rond het design van de bekende blauwe egel, is het ontwerp aangepast en kon men gewoon genieten van een leuke film. In de sequel is slechterik Dr. Robotnik (Jim Carrey) terug en neemt hij hulp mee om Sonic te verslaan. Sonic the Hedgehog 2 is onder andere via Google te koop voor 11,99 euro en op een later moment waarschijnlijk ook te huur.

Google TV Google LLC 7,2 (2.097.563 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: 1899 (van de makers van Dark)