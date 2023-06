Kijk nu: Avatar: The Way of Water op Disney Plus en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 23 (2023): Avatar: The Way of Water en Oei, ik groei!

Filmtips week 23 (2023): Avatar: The Way of Water en Oei, ik groei!

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Avatar: The Way of Water (Disney Plus)

Na veertien jaar wachten is er eindelijk een vervolg op de film Avatar, waarin de mensheid het buitenaardse Pandora binnenstormt om een kostbaar materiaal te mijnen. Daar botsen ze tegen de blauwe Na’vi op, die juist hun wereld willen beschermen.

Hoofdpersonage Sully verandert in die film in een Na’vi en in dit vervolg volg je zijn nieuwe gezin en hun strijd. Vond je de speelduur van drie uur en een kwartier te lang voor de bioscoop? Dan kun je de film nu stukje voor stukje kijken op Disney Plus.

2. Oei, ik groei! (Netflix)

Gebaseerd op het gelijknamige boek, kun je nu kijken naar de film Oei, ik groei!. Deze film gaat over nieuwe moeders die na alle informatie over zwanger zijn en bevallen, tegen hele andere problemen aanlopen waar ze totaal niet op voorbereid zijn. Met onder andere Katja Schuurman, Yolanthe Cabau en Soy Kroon.

3. Creed III (Prime Video)

Michael B. Jordan is terug als bokser Adonis Creed. Deze keer moet hij het opnemen tegen een jeugdvriend (Jonathan Majors) die net een lange gevangenisstraf heeft uitgezeten en wil bewijzen dat hij de koning van de boksring is.

4. Tour de France: Au cœur de peloton (Netflix)

Wielerfans opgelet, want in de reeks Tour de France: Au cœur de peloton krijg je een uniek kijkje achter de schermen bij de grootste wielerwedstrijd ter wereld. De camera’s volgen acht ploegen terwijl ze zich voorbereiden en de tour fietsen.

5. The Idol (HBO Max)

Na The White Lotus en Succession is de nieuwe zondagavondserie van HBO The Idol. Deze serie komt van Euphoria-maker Sam Levinson en gaat over popster Jocelyn (Lily-Rose Depp), die in de greep van cultleider Tedros (The Weeknd) valt.

De serie wordt met de grond gelijk gemaakt door critici, maar nu de eerste aflevering te zien is kun je kijken wat je er zelf van vindt.

