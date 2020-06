Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse filmtips raden we je naast films ook series, podcasts en meer aan. In onze filmtips van week 23 (2020): Space Force en Lady Gaga.

Filmtips week 23 (2020): Space Force en Lady Gaga

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit.

1. Kijken: Space Force (Netflix)

Steve Carell speelt in deze komedieserie generaal Mark Naird, die plots de leiding krijgt over de Space Force. Een poging om het Amerikaanse leger de ruimte in te sturen. Klinkt dat bekend? Dat klopt, want het is een echt idee van Amerikaanse president Donald Trump. Deze serie is daar een reactie op.

Greg Daniels, de man achter The Office, staat aan het hoofd van de show. Verder doen onder andere John Malkovich, Ben Schwartz en Lisa Kudrow mee. Verwacht niet de nieuwe The Office, want het schrijfwerk laat flink wat steekjes vallen. Toch is Space Force leuk genoeg om een kans te geven.

2. Luisteren: Lady Gaga – Chromatica (Spotify)

Yas Gaga! Lady Gaga is terug met een nieuw album. Na het meer emotionele werk van de zangeres, met Joanne en A Star is Born, is het nu tijd om te dansen. Gaga heeft een album gemaakt met muziek om op te bewegen en van te genieten met elkaar. Met onder andere samenwerkingen met Ariana Grande en Elton John.

3. Kijken: Bad Boys for Life (Play Films)

Will Smith, Martin Lawrence en de rest van de Bad Boys-cast zijn terug voor Bad Boys for Life. Deze keer zit Mike Lowrey middenin een midelifecrisis, terwijl Marcus Burnett politie-inspecteur is geworden.

Het iconische duo komt weer samen als een Albanese huurmoordenaar hen dood wenst. Verwacht een lekkere rit vol actie en humor.

4. Kijken: Hannah Gadsby: Douglas (Netflix)

Na haar waanzinnige show Nanette is Hannah Gadsby terug met een nieuwe show. In Douglas reageert Gadsby op het effect dat Nanette heeft gehad. Zowel op de bekendheid die ze heeft verworven als de negatieve reacties die ze heeft ontvangen. Ook heeft ze observaties over Amerikanen, het patriarchaat en autisme.

5. Kijken: The Other Two (Videoland)

De 13-jarige Chase is razend populair. Hetzelfde is niet te zeggen voor zijn oudere broer Drew en zus Brooke. Beide doen hun best om hun plek in de wereld te vinden, maar het wil niet helemaal lukken.

Dan zien ze een kans om mee te liften op het succes van hun jonge broertje. Maar willen ze daarvoor hun waardigheid inleveren? Het antwoord is ja. The Other Two is een hilarische serie die je echt gezien moet hebben.

