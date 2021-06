Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 24 (2021): Loki en Lupin.

Filmtips week 24 (2021): Loki en Lupin

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Loki (Disney Plus)

Na WandaVision en The Falcon and the Winter Soldier is het nu tijd voor de ‘God of Mischief’ om de hoofdrol in zijn eigen serie te spelen. Je volgt in deze show niet de Loki die in de vele Avangers- en Thor-films goed is geworden, maar een slechte Loki die aan het eind van de eerste Avengers-film is ontsnapt.

Loki komt dan al snel de Time Variance Authority tegen, een organisatie die variaties in de tijdlijn opspoort en repareert. Loki is zo’n variatie. De organisatie denkt Loki echter te kunnen gebruiken om een uniek probleem op te lossen. Met een toffe stijl en de oneindige charme van Tom Hiddleston, is dit een must watch.

2. Lupin seizoen 2 (Netflix)

Lupin is terug! In het eerste seizoen maakten we kennis met Assane Diop, een meesterdief die zijn vader wil wreken. Hierbij wist hij zijn identiteit constant te veranderen en zichzelf zo te verbergen van de politie. Nu heeft de politie hem door. Tevens is zijn zoon ontvoert. Hoe dat verder gaat, ontdek je in de tweede reeks afleveringen die nu op Netflix staan. Martien Meiland vat het eerste seizoen nog even samen.

3. Clarkson’s Farm (Prime Video)

Jeremy Clarkson (Top Gear, The Grand Tour) heeft een hoop land waar hij weinig mee doet. Daarom besluit hij een boerderij te beginnen. Elke aflevering probeert Clarkson iets nieuws, zoals gewassen groeien, schapen houden of een boerenwinkel starten. Het zal je niet verbazen dat dit niet allemaal soepeltjes verloopt. Clarkson’s Farm is een bijzonder grappige serie, die niet zo nep aanvoelt als Clarkson’s autoprogramma’s.

4. Wish Dragon (Netflix)

In de nieuwste animatiefilm van Netflix maak je kennis met Din, een student met grote dromen en een kleine portemonnee. Hij ontmoet Long, een magische draak die wensen kan volbrengen. Samen gaan ze op zoek naar het meisje waar Din sinds zijn jeugd verliefd op is. Het resultaat is een fijne familiefilm.

5. Say Yes to the Dress Benelux seizoen 6 (Discovery Plus)

Op Discovery Plus zijn alvast nieuwe afleveringen te zien van het zesde seizoen van Say Yes to the Dress. In deze show volgt Fred van Leer bruiden in hun zoektocht naar de mooiste jurk voor hun speciale dag. Daarbij worden vaak bijzondere, persoonlijke verhalen verteld.

Zo volg je in de eerste aflevering Elena die met haar schoonfamilie een jurk uitzoekt en in de tweede aflevering kijk je naar Francien die maar liefst vijftig kilo is afgevallen en dat wil laten zien.

Trailer van de week: Masters of the Universe: Revelation