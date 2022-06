Kijk nu: Waarom je RRR op Netflix gezien moet hebben en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 24 (2022): RRR en Billy the Kid.

Filmtips week 24 (2022): RRR en Billy the Kid

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. RRR (Netflix)

Combineer de heerlijk domme stunts uit Fast & Furious met de uitbundige stijl van Bollywood en je hebt de film RRR. In drie uur beleef je een ongekende filmervaring zoals je nog nooit hebt gezien.

De film gaat over een onwaarschijnlijke vriendschap tussen een beschermer van een stam die een ontvoert meisje terug wil vinden, en een politieagent die hem juist moet arresteren. Laat je niet afschrikken door de taal of de dansjes, want dit is een film die je echt niet wil missen.

2. Web of Make Belief: Death, Lies & the Internet (Netflix)

We kunnen niet meer zonder het internet. We zijn allemaal met elkaar verbonden en helaas heeft dat ook negatieve gevolgen. Deze documentairereeks neemt je mee naar enkele verhalen rond de duistere kant van het wereldwijde web, zoals de dodelijke gevolgen van ‘swatting’ en vrouwen die door dezelfde man worden gechanteerd met gevoelige foto’s.

3. Billy the Kid (Viaplay)

Viaplay wil naast sport ook inzetten op originele films en series. De allernieuwste toevoeging is een western, met het verhaal over Billy the Kid: een jonge gunslinger, die in Ierland is opgegroeid en dan naam voor zichzelf gaat maken in Amerika. Pistolen, paarden en een hoop mensen die niet dol zijn op deze knul.

4. Benedetta (Amazon Prime Video)

Op Prime Video kijk je nu naar de nieuwste film van Paul Verhoeven. De film gaat over de jonge Benedetta die leeft in een Frans klooster. Daar beweert ze Jezus te kunnen zien. Dat valt niet bij iedereen in goede aarde. Helemaal niet als ze er achter komen dat Benedetta het bed deelt met een andere zuster.

5. Love, Victor seizoen 3 (Disney Plus)

Het laatste seizoen van Love, Victor is begonnen. Deze serie volgt de film Love, Simon op over een jongen die uit de kast komt, maar met een hele nieuwe cast aan personages. In dit derde seizoen blijkt Victor interesse te hebben in twee verschillende jongens. Wie kiest hij en wat leert hij ondertussen over zichzelf?

Trailer van de week: The Future Of