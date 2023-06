Kijk nu: Black Mirror is terug op Netflix en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 24 (2023): Black Mirror en The Grand Tour.

Filmtips week 24 (2023): Black Mirror en The Grand Tour

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Black Mirror seizoen 6 (Netflix)

De veelgeprezen serie Black Mirror vertelt losse verhalen over wanneer technologie te ver gaat. Omdat de serie al enkele jaren afwezig was, dacht men dat de realiteit deze verhalen inmiddels had ingehaald.

Toch is er weer een heel nieuw seizoen bedacht, met deze keer in de cast onder andere Aaron Paul, Annie Murphy, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek en Zazie Beetz.

2. The Grand Tour: Eurocrash (Prime Video)

Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May zijn terug voor een nieuw avontuur vol snelle auto’s. Deze keer rijden ze door Oost-Europa, waar ze chaos veroorzaken in onder andere Polen, Slowakije, Hongarije en Slovenië.

3. Extraction 2 (Netflix)

Chris Hemsworth kruipt voor de tweede keer in de rol van Tyler Rake, een agent die het in zijn eentje zo tegen tientallen tegenstanders kan opnemen. In deze tweede film moet hij de familie van een gangster redden.

De originele Extraction viel onder andere op door de actiescènes. Extraction 2 doet daar een schepje bovenop, met een actiesequentie van één take die bijna een kwartier duurt.

4. Star Trek: Strange New Worlds (SkyShowtime)

Voor ‘trekkies’ die al wat langer meegaan, was Star Trek: Strange New Worlds een leuke verrassing. De moderne serie voelde weer als Star Trek van vroeger, met elke aflevering een nieuw verhaal. Het tweede seizoen begint deze week. Deze keer heeft Strange New Worlds onder andere een crossover met animatieserie Star Trek: Lower Decks.

5. Our Planet II (Netflix)

Met Our Planet II krijg je een uniek kijkje in de wonderlijke dierenwereld van onze planeet. Deze keer ligt de focus op migratie: dieren die samen op reis gaan om te overleven. Uiteraard worden de prachtige beelden weer begeleid door de stem van David Attenborough.

