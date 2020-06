Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse filmtips raden we je naast films ook series, podcasts en meer aan. In onze filmtips van week 24 (2020): Queer Eye, Good Boys en Brooklyn Nine-Nine.

Filmtips week 24 (2020): Queer Eye en Good Boys

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serie tips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Queer Eye seizoen 5 (Netflix)

Queer Eye is terug met een nieuw seizoen met meer afleveringen dan ooit. Dat betekent dus ook meer mensen om te helpen, en vooral meer van de Fab 5. Het seizoen start direct bijzonder, want de heren helpen een homoseksuele priester om meer zichzelf te zijn en zijn kerkgemeenschap te helpen. Later ontmoet je onder andere een kinderdokter, trainer en hondentrimmer.

Vind Queer Eye op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

2. Brooklyn Nine-Nine seizoen 6 (Netflix)

Hoewel de politie zich niet populair maakt deze tijd, blijft het toch leuk om de serie Brooklyn Nine-Nine te kijken. Het zesde seizoen staat nu op Netflix. Al je favoriete personages zijn terug, terwijl ze hun werk als politie-agenten en hun privéleven proberen te combineren. Dat klinkt serieus, maar is het allerminst. Alles draait om de grappen en die zijn altijd goed.

Vind Brooklyn Nine-Nine op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

3. De plantage van onze voorouders (podcast)

Maartje Duin duikt in deze podcast in haar familiegeschiedenis, want ze vermoedt dat slavernij een grote rol gespeeld heeft bij haar voorouders. Dat blijkt inderdaad het geval. Duin zoekt contact met de nazaten van de slaven van haar familie, die mede-eigenaren waren van een suikerplantage in Suriname. Een interessante en confronterende podcast, met een bijzondere timing.



De podcast luister je onder andere in onze favoriete podcast-app Pocket Casts via deze link. Deze app installeer je via onderstaande link in de Play Store.

4. Good Boys (Prime Video)

De mensen achter Superbad zijn terug met een nieuwe film over jonge, gefrustreerde jongens. Max is verliefd op een meisje, maar weet niet hoe hij moet zoenen. Daarom besluit hij met zijn vrienden een drone te gebruiken om te spioneren op een feestje met meisjes. Dat gaat natuurlijk helemaal mis. De drone wordt vernietigd en de jongens krijgen de drugs van de meisjes in handen. Het is de start van een wilde rit.

Vind Good Boys op Prime Video van Amazon. De app haal je via onderstaande link uit de Play Store.

5. Lockdown (NPO Plus)

Toneelgroep Maastricht wordt ook getroffen door de coronacrisis. Eén van de leiders van deze groep is door astma extra kwetsbaar, terwijl de andere leider druk op zoek is naar nieuwe manieren om de groep te redden. Samen met hun vrouwen besluiten ze een film te maken vanuit huis.

Dan blijkt langzaamaan dat het toneelstuk ook in hun eigen levens afspeelt, met spannende gevolgen. Het is een creatieve film, gemaakt met de beperkte middelen die beschikbaar waren tijdens de quarantaine.

6. Explaining the Pandemic to my Past Self Part 2 (YouTube)

Komiek Julie Nolke reist terug in de tijd om haarzelf te vertellen hoe de wereld ervoor staat. In dit tweede deel (leuk om eerst het eerste deel te kijken), legt ze aan haarzelf in april uit wat er de komende maanden gaat gebeuren. Met dingen waar de coronavirus bij verbleekt. Een fijn stukje humor in een wilde tijd.

