Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 25 (2021): Luca en Rick and Morty.

Filmtips week 25 (2021): Luca en Rick & Morty

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Luca (Disney Plus)

De nieuwste Pixar-animatiefilm Luca is direct op Disney Plus gezet en zonder extra kosten te kijken. In de film maak je kennis met de jonge Luca, een zeewezen dat heel nieuwsgierig is naar de oppervlakte waar mensen wonen.

Door een andere jongen te volgen, komt Luca erachter dat hij op het land verandert in een mens. Als het duo de stoute schoenen aantrekt om naar het lokale dorp te gaan, ontmoeten ze een meisje vol grote ambities. Wat start is een prachtig avontuur over vriendschap, identiteit en het leren omgaan met je angst.

2. Rick and Morty seizoen 5 (Netflix)

Op Netflix kijk je nu naar het vijfde seizoen van Rick & Morty, de animatieshow over een gestoorde uitvinder en zijn neefje die de meest bizarre avonturen beleven. Je moet het wel doen met één aflevering per week.

3. Élite seizoen 4 (Netflix)

Krijg je geen genoeg van de rijke scholieren uit de Spaanse serie Élite? Dan kun je nu het vierde seizoen bingen. Deze show gaat over een groepje die hun school in een arbeidersbuurt omruilt voor een exclusieve privéschool. In dit vierde seizoen ontmoet je nieuwe leerlingen en een nieuwe directeur. Vergeet ook niet de Élite-shorts op Netflix te kijken, met verhalen tussen het derde en vierde seizoen in.

4. Katla (Netflix)

Als je trek hebt in een mysterie, dan moet je Katla kijken. In deze IJslandse serie barst een met ijs bedekte vulkaan uit. Vervolgens duiken er mysterieuze mensen op in de omgeving die van top tot teen bedekt zijn in as. Wat vinden ze onder het ijs? Katla is een wat trage serie, maar de moeite meer dan waard.

5. Love, Victor seizoen 2 (Disney Plus)

Op Disney Plus kijk je nu elke week naar een nieuwe aflevering van de serie Love, Victor. In deze serie volg je Victor die naar een nieuwe school gaat en ontdekt dat hij op jongens valt. Aan het eind van het eerste seizoen komt Victor bij zijn ouders uit de kast, maar die hebben er duidelijk moeite mee.