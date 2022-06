Kijk nu: Doctor Strange and the Multiverse of Madness op Disney Plus en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 25 (2022): Doctor Strange and the Multiverse of Madness en The Umbrella Academy.

Filmtips week 25 (2022): Doctor Strange and the Multiverse of Madness en The Umbrella Academy

1. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Disney Plus)

The Marvel Cinematic Universe (MCU) duikt in de multiverse: oneindige variaties van werelden waarin bekende personages hele andere levens leiden. In de serie Loki en de film Spider-Man: Far From Home kregen we al een voorzichtig kijkje in de mogelijkheden van de multiverse, maar het gaat nu pas echt los met de tweede Doctor Strange-film.

Sam Raimi, die eerder de drie Spider-Man-films met Tobey Maguire regisseerde, maakt met Multiverse of Madness de eerste echte horrorfilm in de MCU. Hierin probeert Doctor Strange een jonge meid te redden die door haar superkracht door de multiverse kan springen, maar wordt achterna gezeten door een monster.

2. The Umbrella Academy seizoen 3 (Netflix)

Het is al bijna twee jaar geleden dat het tweede seizoen van The Umbrella Academy uitkwam, over broers en zussen met superkrachten die na een nare jeugd uit elkaar zijn gegroeid en toen weer samen moesten komen om de wereld te redden. Nu zijn ze terechtgekomen in een alternatieve versie van onze wereld (hallo multiverse!), waarin The Umbrella Academy niet bestaat. En natuurlijk dreigt de wereld weer vernietigd te worden.

3. The Future Of (Netflix)

Van bekende techwebsite The Verge komt een nieuwe Netflix-serie: The Future Of. De serie kijkt naar onderwerpen zoals honden, huisplanten, games, wolkenkrabbers en cheeseburgers. De vraag is vervolgens hoe deze dingen gaan veranderen. Zowel in de nabije toekomst als mogelijk in de verre toekomst. De eerste zes afleveringen zijn nu te kijken en volgende week volgen er nog zes afleveringen.

4. Man vs Bee (Netflix)

Vrijdag is Rowan Atkinson eindelijk weer terug op je televisie. Je kent hem als Mr. Bean of Johnny English, maar nu speelt hij: Trevor. Trevor is een doodnormale man, die een nieuw baantje heeft gevonden als huizenoppas. In een prachtig huis moet hij ervoor zorgen dat alles op rolletjes loopt, terwijl de eigenaar op vakantie is. Geen probleem, totdat er een bij naar binnen vliegt. Wat volgt is pure chaos. Precies zoals je van deze acteur verwacht.

5. Pinkpop 2022 terugkijken (3voor12 en NPO)

Vorig weekend was het weer tijd voor Pinkpop, het jaarlijkse popfestival in Landgraaf dat de vorige twee jaar door de coronapandemie niet door kon gaan. Kon je er zelf niet bij zijn, dan ben je niet afhankelijk van de matige smartphonevideo’s van je vrienden. De NPO heeft namelijk heel wat beelden uitgezonden die je in de NPO-app terugvindt. Zoek op ‘Pinkpop 2022’ en je vindt verslagen van onder andere Metallica, Twenty One Pilots, Imagine Dragons en Måneskin. Op YouTube kun je op het kanaal van 3voor12 nog veel meer beelden vinden.

Trailer van de week: Stranger Things seizoen 4 volume 2