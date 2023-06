Kijk nu: Marvel-serie Secret Invasion op Disney Plus en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 25 (2023): Secret Invasion en And Just Like That.

Filmtips week 25 (2023): Secret Invasion en And Just Like That

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. Secret Invasion (Disney Plus)

Je kunt weer genieten van een nieuwe Marvel-serie op Disney Plus. Deze keer hebben niet de superhelden een hoofdrol, maar mensen zoals Nick Fury die het opnemen tegen een invasie aan Skrull. Deze aliens kunnen van gedaante wisselen en proberen op deze manier het leven op aarde te ontregelen.

De serie heeft een topcast, met naast Samuel L. Jackson onder andere Ben Mendelsohn, Olivia Colman, Emilia Clarke, Cobie Smulders, Don Cheadle en Martin Freeman.

2. De droom van de jeugd (NPO)

Deze bijzondere Nederlandse serie vertelt het verhaal van een enkele familie die veertig jaar lang wordt gevolgd. Dat begint in de jaren zestig en eindigt in het heden. In die tijd komen allerlei belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis langs, maar de focus ligt altijd op familie Wander die een groot geheim met zich meedraagt.

3. And Just Like That… seizoen 2 (HBO Max)

De dames van Sex and the City zijn terug voor het tweede seizoen van And Just Like That. Na de dood van Mr. Big heeft Carrie haar leven weer opgepakt, maar dan staat plots haar ex-verloofde Aiden op de stoep. En laat Samantha dit seizoen misschien ook eventjes van zich zien?

4. Stan Lee (Disney Plus)

Misschien ken je Stan Lee als de bedenker van verschillende iconische superhelden zoals Spider-Man, of je kent hem vooral als die man die in elke Marvel-film een cameo had, totdat hij in 2018 overleed. In deze documentaire leer je meer over het leven van deze markante figuur, waarbij hij zelf aan het woord komt.

5. Pinkpop 2023 (YouTube)

Benieuwd hoe het er aan toe ging op Pinkpop dit jaar? Op het YouTube-kanaal van 3voor12 kijk je allerlei optredens terug. Daar zie je onder andere de volledige sets van Editors, The Script, Daði Freyr, Di-recht en Goldband.

