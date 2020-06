Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse filmtips raden we je naast films ook series, podcasts en meer aan. In onze filmtips van week 25 (2020): Little Women, Marcella.

Filmtips week 25 (2020): Little Women en Marcella

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serie tips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: Little Women (Play Films)

Het klassieke Little Women is opnieuw verfilmd voor een moderne tijd. Deze keer geschreven en geregisseerd door Greta Gerwig (Lady Bird). Voor deze zevende verfilming van het roman uit 1868 is een sterrencast opgetrommeld, met onder andere Emma Watson, Laura Dern, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan en Meryl Streep. Het verhaal gaat over het leven van vier zussen, van meisjes tot vrouwen.

Little Women check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 15,99 euro en op een later moment ook te huur.

→ Download Google Play Films in de Play Store (gratis)

2. Kijken: Marcella seizoen 3 (Netflix)

De fascinerende ‘whodunnit’ Marcella (door de makers van The Bridge) is terug voor een derde seizoen op Netflix. In het tweede seizoen werd detective Marcella Backland compleet gebroken bij het werken aan een moordzaak van elf jaar geleden. Nu is het tijd om te zien wat er nog over is. Dit seizoen voelt anders aan dan de vorige twee, waardoor fans van de serie wellicht teleurgesteld zijn. Maar zij die een goede afsluiting willen zien, zitten goed.

Vind Marcella op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

3. Luisteren: Norah Jones – Pick Me Up Off the Floor (Spotify)

Weinig stemmen passen zo goed bij het warme weer als die van Norah Jones. Direct bij het eerste liedje leidt haar zachte stem je naar buiten in het zonnetje. De zangeres durft op haar nieuwe album wat meer kanten van haarzelf te laten zien. Onder andere een donkere zijde die we nog niet kenden. Maar dat past goed bij het Nederlandse klimaat, waarin het zonnetje regelmatig wordt afgewisseld door duistere onweersbuien.

Luister Pick Me Off the Floor van Norah Jones op Spotify.

→ Download Spotify in de Play Store (gratis)

4. Kijken: Kipo and the Age of Wonderbeasts seizoen 2 (Netflix)

Animatieseries zoals Adventure Time en Steven Universe zijn voorbij, maar gelukkig is er nog Kipo and the Age of Wonderbeasts. In een bijzondere wereld, bewoond door allerlei bizarre mutanten, volg je Kipo en haar vrienden. Kipo heeft haar hele leven onder de grond gewoond, dus de bovenwereld is compleet nieuw voor haar. Toch moet ze haar angst overwinnen om op zoek te gaan naar haar vader.

Vind Kipo and the Age of Wonderbeasts op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

5. Luisteren: Onbehaarde Apen (podcast)

Eén van de hoogtepunten in de Nederlandse podcastwereld is Onbehaarde Apen. Deze podcast van NRC neemt een kijkje naar de actuele wetenschap en nieuwe ontdekkingen. Op een toegankelijke manier wordt een grote verscheidenheid aan onderwerpen behandeld. Van SpaceX to slimme octopussen. De podcast is altijd interessant en je steekt er altijd wat van op.

De podcast luister je onder andere in onze favoriete podcast-app Pocket Casts via deze link. Deze app installeer je via onderstaande link in de Play Store.

→ Download Pocket Casts in de Play Store (gratis)

