Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 26 (2021): Too Hot to Handle en Solos.

Lees verder na de advertentie.

Filmtips week 26 (2021): Too Hot to Handle en Solos

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Het Mysterieuze Benedict Genootschap (Disney Plus)

Gebaseerd op het gelijknamige boek, kun je nu naar de bijzonder leuke serie Het Mysterieuze Benedict Genootschap kijken op Disney Plus. In deze serie, voor jong en oud, volg je een groepje jonge, slimme kinderen, die de moeilijke taak hebben om de wereld te redden van paniek. De serie is vermakelijk, vreemd en gaat in een rap tempo door. Genoeg om kinderen vermaakt te houden, terwijl ouders ook geboeid blijven.

Disney+ Disney 8,6 (983.787 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Solos (Prime Video)

In deze serie kijk je naar een reeks losse verhalen die zich afspelen in de toekomst. Alleen al de moeite waard voor de topcast. Morgan Freeman speelt een Alzheimer-patiënt, Anne Hathaway is een wetenschapper die probeert door de tijd te reizen, Helen Mirren gaat de ruimte in en Uzo Aduba wordt door haar slimme huis naar buiten geduwd. De verhalen lijken los van elkaar te staan, maar worden toch allemaal verbonden.

Amazon Prime Video Amazon Mobile LLC 8,6 (2.801.931 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Too Hot to Handle seizoen 2 (Netflix)

Het is weer tijd om de handjes boven de dekens te houden. Een groep knappe singles denkt mee te doen aan het programma Party on Paradise, maar dan blijkt dat ze stiekem onderdeel zijn van Too Hot to Handle. In deze serie mogen ze niet zoenen of seks hebben met elkaar, want anders gaat er geld uit de pot. Het doel is om er zo voor te zorgen dat de kandidaten diepere, emotionele connecties met elkaar krijgen. Dat gaat natuurlijk niet lang goed.

Netflix Netflix, Inc. 8,8 (11.755.412 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Bosch seizoen 7 (Prime Video)

Het zevende (en laatste) seizoen van de serie Bosch staat nu op Prime Video. In deze serie volg je de wat onorthodoxe rechercheur Bosch, die een paar jaar geleden mogelijk een verdachte heeft vermoord. Dat ongeluk blijkt hem achtervolgen.

Amazon Prime Video Amazon Mobile LLC 8,6 (2.801.931 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. RuPaul’s Drag Race: All Stars seizoen 6 (WOW Presents Plus)

In All Stars krijgen oud kandidaten van RuPaul’s Drag Race een nieuwe kans om de kroon te winnen. Ze moeten allerlei uitdagingen doen en uiteraard lipsyncen om indruk te maken op RuPaul. Met dit seizoen onder andere Ginger Minj, Kylie Sonique Love, Jiggly Caliente en Yara Sofia. Een topcast voor wat ongetwijfeld een uitstekend seizoen gaat worden.

Trailer van de week