Kijk nu: Derde seizoen The Witcher op Netflix en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 26 (2023): The Witcher en Jack Ryan.

Filmtips week 26 (2023): The Witcher en Jack Ryan

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. The Witcher seizoen 3 volume 1 (Netflix)

De eerste helft van het derde seizoen van fantasyserie The Witcher staat nu op Netflix. In deze serie volg je monsterjager Geralt of Rivia die een prinses met bijzondere krachten beschermt van het kwaad. Dit is het laatste seizoen waarin Henry Cavill in de rol van Geralt stapt. Eind juli volgt de tweede lading afleveringen.

2. I’m a Virgo (Prime Video)

I’m a Virgo gaat over een tiener die vier meter groot is en daarom verborgen voor de buitenwereld is opgegroeid. Nu stapt hij met grote voeten de wereld in, waar blijkt dat vele anderen ook speciaal zijn. Deze absurdistische serie komt van de schrijver achter de film Sorry to Bother You.

3. Nimona (Netflix)

Nimona is een tienermeid die in magische dieren kan veranderen. Ze houdt ervan om chaos te verspreiden, dus wil niets liever dan zich aansluiten bij een superschurk.

Die denkt ze te vinden in ridder Ballister, die wordt beschuldigd van een moord. Samen gaan ze op pad met totaal verschillende doelen, maar wellicht kunnen ze wat van elkaar leren.

4. Tom Clancy’s Jack Ryan seizoen 4 (Prime Video)

Acteur John Krasinski stapt voor de laatste keer in de rol van CIA-agent Jack Ryan. In dit vierde seizoen gaat Ryan zijn gevaarlijkste missie tot nu toe aan. Het seizoen heeft maar zes afleveringen, die per twee worden uitgebracht. Gelukkig staat er voor de fans al een mogelijke spin-off klaar.

5. Warrior seizoen 3 (HBO Max)

Liefhebbers van martial arts moeten Warrior checken. In deze serie volg je Ah Sahm, die in zijn zoektocht naar zijn zus middenin de gangs van Chinatown belandt in San Francisco. Dit derde seizoen start direct met drie nieuwe afleveringen, uiteraard weer vol actie.

Trailer van de week: Five Nights At Freddy’s