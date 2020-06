Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. Met onze wekelijkse filmtips raden we je naast films ook series, podcasts en meer aan. In onze filmtips van week 26 (2020): Ford v Ferrari en Jason Mraz.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 26 (2020): Ford v Ferrari en Jason Mraz

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-filmtips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serie tips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: Ford v Ferrari (Play Films)

Matt Damon speelt autodesigner Carroll Shelby, terwijl Christian Bale in de rol stapt van de dappere coureur Ken Miles. Samen bouwen ze de meest revolutionaire Ford-wagen om het tegen Ferrari op te nemen tijdens Le Mans in 1966. Hoewel de focus ligt op auto’s, gaat de film daar natuurlijk helemaal niet om. Het gaat om de zoektocht naar perfectie en wat je daarvoor over hebt.

Ford v Ferari check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 12,99 euro en huur je voor 4,99 euro.

→ Download Google Play Films in de Play Store (gratis)

2. Luisteren: Jason Mraz – Look For the Good (Spotify)

Jason Mraz is terug met een heerlijk vrolijk album voor de zomer. Met flinke reggae-invloeden is dit muziek voor op het strand, voor in de auto met de ramen open en voor cocktails in de zon. Alles is vrolijk, liefde en vrede. De royalties van het album doneert Mraz aan de nonprofitorganisaties die zich bezighouden met Black Lives Matter.

Luister Look For the Good van Jason Mraz op Spotify.

→ Download Spotify in de Play Store (gratis)

3. Kijken: Coronavirus, Explained (Netflix)

Na The Mind, Explained en Sex, Explained, is er nu een korte reeks van Vox over het coronavirus te zien op Netflix. De serie neemt een kijkje naar wat het coronavirus is en de manieren om de verspreiding van het virus te stoppen. Super interessant en actueel!

Vind Coronavirus, Explained op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

4. Kijken: Floor is Lava (Netflix)

De vloer is lava! Je kent het idee vast wel. Als je de vloer raakt ben je af, dus moet je gebruikmaken van alle meubels en andere objecten in de omgeving om naar de overkant van de kamer te komen. Netflix heeft daar nu een hele show van gemaakt, waarin de kandidaten van vreemd object naar nog vreemder object moeten zien te springen om niet in het borrelende lava te verdwijnen. Eén verkeerde stap en je bent af.

Vind Floor is Lava op Netflix. De app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Netflix in de Play Store (gratis)

5. Kijken: The Great British Sewing Bee (NPO)

Gaat Floor is Lava je allemaal wat te snel en zijn al die schreeuwende mensen wat te heftig? Dan hebben we de ultieme tip voor je. Op NPO is het nieuwe seizoen van The Great British Sewing Bee te zijn. Denk The Great British Bake Off, maar dan met naaimachines. Dat betekent heerlijke afleveringen vol kneuterigheid, garen, stofjes en ook een beetje spanning. Maar niet teveel natuurlijk.

Je vindt The Great British Sewing Bee via deze link op NPO, of in de NPO-app die je via onderstaande link in de Play Store downloadt.

→ Download de NPO-app in de Play Store (gratis)

Lees ook onze vorige streamingtips